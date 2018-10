Top 14 - Bordeaux : L'Union des jeunes

Dans l'atmosphère de satisfaction générale après le match remporté contre La Rochelle, Rory Teague lâchait une petite phrase : "Je suis content avec le match au complet. Mais après, je suis fier que l'on ait 16 ou 17 jiff, sur la feuille de match. On a de jeunes joueurs comme Lucas qui jouait son premier match pour l'UBB, Nathan Decron, Romain Buros, Thierry Paiva, Jules Gimbert." Le coach de l'Union souligne ici, une des particularités de son équipe. Sur la feuille de match contre les Maritimes, on retrouvait titulaires Alexandre Roumat, Nathan Decron, Romain Buros et sur le banc, Thierry Paiva, Beka Gorgadze, Cameron Woki, Jules Gimbert et Lucas Lebraud.

Top 14 - Romain Buros (Bordeaux) contre ClermontUnion Bordeaux-Bègles

Sans compter Cyril Cazeaux qui n'a que 23 ans, ou Baptiste Serin, ancêtre de 24 ans. Et cela ne vaut pas uniquement pour le match au Matmut, car le talonneur Florian Dufour, 20 ans, a fait 3 titularisations et une feuille de match. On a pu aussi voir son compère Maxime Lamothe, Nicolas Plazy. Voila qui valide la politique de Laurent Marti. L'an dernier, le président de l'UBB avait su convaincre des jeunes qui pour certains, n'avaient pas une seule minute de Pro D2 dans les jambes comme Cameron Woki. Cette année, le recrutement a été mixte avec des espoirs comme Romain Buros, 5 fois titulaire et des cannes énormes, Beka Gorgadze qui confirme et bien sûr les étoiles sudistes qui devraient bien un jour briller.

Des jeunes qui se mêlent à la concurrence

C'est un atout de plus pour l'Union qui peut ainsi faire tourner son effectif sans trop de crainte. Rory Teague l'assure : "On est capable maintenant de jouer contre les bonnes équipes avec les jeunes joueurs. Ils travaillent dur pendant la semaine. Je suis particulièrement content pour ces joueurs et l'avenir du club." Certains ont ainsi profité des blessures des titulaires ou d'indisponibilités pour jouer crânement leurs chances. Les performances au centre de Nathan Decron, par exemple sont convaincantes tout comme les rentrées de Thierry Paiva, qui est une solution à gauche en l'absence de Peni Ravaï. D'autres ont pris du galon et sont désormais bien plus que des remplaçants.

C'est le cas d'Alexandre Roumat, devenu chef de touche, 5 fois titulaires et une fois sur le banc en 6 rencontres. On peut aussi citer Florian Dufour, jeune talonneur qui a bousculé la hiérarchie à un poste où on trouve deux internationaux. A 20 ans, le joueur originaire de Sainte-Foy La Grande, a été 3 fois au cœur de la mêlée. Ces jeunes en majorité, ancien internationaux moins de 20, sont dans le jeu et ouvrent à Rory Teague et à son staff de nombreuses possibilités. Ce dernier évoquait la possibilité de "préserver des joueurs comme Jandre, Jeff, Baptiste, Afa qui ont déjà joué beaucoup". De quoi faire gonfler les statistiques des jeunes joueurs qui ont faim de ballon, de jeu et de Top 14.

Top 14 - Alexandre Roumat (Bordeaux) (crédit photo : Laurent Chaudru)Union Bordeaux-Bègles

Un turn-over à Grenoble est peut-être dans l'air. Mais l'exigence de résultats sera la même de la part du staff. On peut parier sur une équipe mixant vieux briscards type Cobilas, revenants comme Yann Lesgourgues, et jeunes joueurs comme Woki, Dufour, ou Gorgadze. L'année dernière, pour un déplacement à Oyonnax, l'UBB avait titularisé à l'arrière, un jeune prometteur que seuls les spécialistes connaissaient. Son nom ? Matthieu Jalibert... Qui sait si le match à Grenoble n'offrira pas à un autre jeune girondin, un destin similaire au jeune ouvreur international ?