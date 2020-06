Laurence Pearce (Agen, 18 étoiles)

Après deux saisons solides du côté de Mont-de-Marsan (33 titularisations, 5 essais), le numéro 8 anglais, passé par Leicester et Sale, découvrait pour la première fois le Top 14 sous le maillot du SUA. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurence Pearce (29 ans) n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Ne manquant qu'un seul match de championnat, il a été l'un des meilleurs atouts offensifs agenais. Son gabarit perce-muraille (1,92 m, 127 kg) et son activité incessante en ont fait un joueur indispensable dans le Lot-et-Garonne, et un candidat crédible au titre de meilleur numéro 8 du Top 14.

Victor Vito (La Rochelle, 13 étoiles)

À 32 ans et pour sa quatrième saison à La Rochelle, le double champion du monde all black est resté un des joueurs de référence du championnat. Privés des trois premières journées à cause d'une blessure, l'ancien joueur des Hurricanes n'a plus quitté le XV de départ jeune et noir depuis son retour. Auteur de trois essais, il a joué un rôle prépondérant dans la nouvelle bonne saison des hommes de Jono Gibbes, cinquièmes au classement avant l'arrêt du Top 14. Son aisance technique et sa capacité à faire jouer derrière lui en font une pierre angulaire du jeu des Maritimes dont il est le capitaine.

Top 14 - Victor Vito (La Rochelle)Icon Sport

Fritz Lee (Clermont, 11 étoiles)

Présent dans l'effectif depuis 2013, le Samoan de 31 ans fait presque partie des meubles en Auvergne. Pourtant, Fritz Lee continue d'impressionner sur toutes les pelouses du Top 14. Privé de la concurrence de Peceli Yato durant la Coupe du monde, le champion de France 2017 a réalisé un début de saison tonitruant, inscrivant trois essais sur les cinq premières journées. Il a montré qu'il était toujours un atout de taille pour l'ASM, de par sa rudesse et sa présence offensive comme défensive. Son niveau de jeu a même poussé le staff clermontois à lui associer Yato lors de son retour, voire à placer le fidjien sur le banc.

So'otala Fa'aso'o (Brive, 11 étoiles)

Acteur important de la remontée du CAB (8 essais en 26 matchs de Pro D2) la saison dernière, le numéro 8 samoan a enchaîné sur un exercice 2019-2020 de haut niveau. Un des Brivistes les plus utilisés en début de saison, il a fait preuve d'une grande régularité, faisant jouer son physique impressionnant (1,94 m, 127 kg) pour avancer sur chaque prise de balle. Davantage ménagé par le staff corrézien avec le retour du Géorgien mondialiste Otar Giorgadze. Il a tout de même fini cette saison raccourcie avec 9 titularisations en 15 matchs joués, et se présente, à 25 ans, comme une garantie de l'avenir de Brive à son poste.

Anthony Jelonch (Castres, 11 étoiles)

À 23 ans et pour sa quatrième saison dans le groupe professionnel castrais, Anthony Jelonch est enfin devenu un titulaire indiscutable du CO. D'abord aligné en numéro 8 sur les huit premières journées, il a ensuite souvent été décalé en flanker pour pouvoir être associé au Tongien Ma'ama Vaipulu, de retour de la Coupe du monde. Toujours est-il que quel que soit son poste, il a fait bénéficier le Castres Olympique de son énorme volume de jeu offensif comme défensif, marquant trois essais en 14 titularisations. En fin de contrat en 2021, la saison prochaine sera à surveiller pour la pépite formée dans le Tarn.

Top 14 - Anthony Jelonch (Castres) contre BriveIcon Sport

Matt Luamanu (Bayonne, 9 étoiles)

Très peu utilisé par les Harlequins la saison passée (seulement 2 matchs de Premiership), le néo-zélandais avait choisi de se relancer en signant chez le promu bayonnais. Mission réussie. Pouvant évoluer aussi bien derrière la mêlée qu'en seconde ligne, ce solide international samoan (1,93 m, 127 kg) a apporté au pack basque une puissance dont il avait bien besoin. Aligné à 14 reprises en championnat pour 12 titularisations, il n'a connu comme seule désillusion qu'un carton rouge infligé à Toulouse pour un déblayage dangereux. Déjà sous contrat jusqu'en 2021, l'Aviron s'est empressé de le prolonger jusqu'en 2022 avec une année supplémentaire en option.

Jerome Kaino (Toulouse, 9 étoiles)

À 37 ans, le double champion du monde néo-zélandais semble inoxydable. Pour sa deuxième saison dans la Ville Rose, il a participé à 12 rencontres de championnat. Et qu'il soit aligné en numéro 8 ou en flanker, l'ancien joueur des Blues est un des fers de lance du pack toulousain. Que ce soit pour sa hargne sur le terrain, ou par son leadership en dehors, qui le conduit aujourd'hui à être le capitaine de l'équipe toulousaine. Son niveau de jeu ne faisant pas mine de baisser et son influence dans le vestiaire haut-garonnais grandissant match après match, le Stade a choisi de prolonger son cadre pour une saison supplémentaire.

Scott Higginbotham (Bordeaux-Bègles, 9 étoiles)

Absent des Wallabies depuis 2017 mais toujours titulaire indiscutable aux Reds, le numéro 8 de 33 ans était un des gros coups du mercato de l'UBB. Et forcé de constater qu'il a donné entière satisfaction. Très apprécié par le nouveau manager Christophe Urios, il a été aligné à 16 reprise en 17 journées. Devenu rapidement un des cadres du groupe girondin, il a montré toute sa maîtrise technique, en touche comme dans le jeu courant, ainsi que sa grande mobilité qui lui a permis d'inscrire trois essais. Il sera confronté l'année prochaine à une concurrence plus ardue encore, avec le retour de blessure d'Afa Amosa.