Yato finalement... au centre !

Déjà largement remaniée en raison des blessures et de l’imminence d'un épisode européen, l'équipe Clermontoise doit faire face à la défection de Scott Spedding, malade et qui débutera finalement sur le banc. Annoncé au centre, Isaia Toeava le remplacera à l'arrière. Et c'est Peceli Yato, habituel 3e ligne convoqué sur le banc de touche, qui débutera finalement au centre !