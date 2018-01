Vialelle : l'élève studieux du CO

Il est loin d'être le joueur le plus connu du Castres olympique. Il n'est pas non plus le plus rapide ni le plus costaud. Et pourtant Florian Vialelle et sa crinière blonde bousculent la hiérarchie établie depuis quelques semaines au poste de trois quart centre dans l'effectif tarnais. Devancé dans la rotation par Roby Ebersohn, Afu Taumoepeau et Thomas Combezou lors de la première partie de saison, le jeune centre de 24 ans (1m85; 93kg) enchaîne désormais les titularisations. Laissé au repos par le staff pour le déplacement du CO au Munster, ce pur produit castrais devrait réintégrer le groupe pour la réception du Racing 92. Un joli clin d'oeil du destin...

Florian Vialelle (Castres Olympique) - SU Agen vs CastresIcon Sport

"Aujourd'hui, il a engrangé beaucoup de confiance. Il a été en difficulté contre le Racing 92 en coupe d'Europe. On a eu un entretien avec lui par rapport à cela et ensuite, il a fait ses matches et il a enchaîné, confie Christophe Urios. C'est un garçon qui donne énormément. Il est très studieux, intelligent. C'est un garçon facile à entraîner et aujourd'hui, il est en train de passer un cap".

Un travailleur acharné

Notamment en se concentrant sur ses points forts : le punch et son implication indéniable dans le secteur défensif. "C'est un véritable puncheur. C'est sa première qualité. Il met beaucoup d'intensité avec et sans le ballon, explique Urios. Et surtout, c'est un acharné de travail. En ce moment, il est en partiel, il passe des examens et il est capable de bosser jusqu'à deux heures du matin tout en enchaînant les entraînements. Tout ce qui lui arrive est mérité. Cela lui revient".

"C'est quelqu'un de très régulier, il travaille énormément sur le système de jeu, sa technique individuelle, ses passes, sa ligne de course et sa vitesse, complète Mathieu Babillot, son partenaire depuis le pôle espoir à Jolimont en région toulousaine. Il essaye de s'améliorer constamment et il fait toujours les choses à fond. C'est ce qui lui permet d'être à ce niveau à l'heure actuelle".

Yannick Jauzion en modèle

Sélectionné en équipe de France -17 et -19 sous la direction de Gérald Bastide avant son retour dans le Tarn, la marge de progression est encore conséquente pour celui qui soutiendra son mémoire de fin d'études en juin 2019. "Quand il ne joue pas au rugby, il continue à bosser. Florian est une tronche, révèle Babillot. Il fait des études pour devenir ingénieur dans l'agroalimentaire. Il a un double projet qui est vraiment top et il s'y tient vraiment. C'est très important pour lui. Il m'a toujours dit qu'il ne lâcherait jamais les études".

Florian Vialelle - Equipe de France U20Icon Sport

"En parallèle avec le rugby, je fais une école d'ingénieurs spécialisée dans l'agronomie à Purpan", corrobore Florian Vialelle. La même qu'un autre grand nom du rugby français et pas des moindres. "C'est la même que Yannick Jauzion.Quand j'étais jeune, il était un peu un exemple à suivre. C'est quelqu'un de très simple et très humble. Sur le terrain, c'était un monstre. Un super joueur. j'ai eu la chance de faire mon stage chez ses parents en exploitation agricole et de le rencontrer. C'est vraiment un homme super et très sympa comme ses parents", poursuit-il. Reste désormais à suivre ses traces...