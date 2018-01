Urios: "Je m'en rappellerai de ce match"

Christophe Urios (manager de Castres): "Cette défaite est un coup d'arrêt, on pensait être capable de continuer notre série. Félicitations aux Agenais qui ont fait le match auquel on s'attendait, plein d'engagement, et on n'a pas su s'en sortir. Il y a plein de faits de jeu qui ont été contre nous, comme le K.-O. de Capo Ortega qui nous oblige à coacher vite. On passe vingt minutes dans leurs 22 mètres en première période sans marquer, on a manqué de précision et d'application. En seconde période, on a mal joué collectivement. On prend un rouge alors qu'on est proche de la ligne et ça se retourne contre nous. On n'avait pas besoin de prendre 30 points pour comprendre que rien n'est acquis. Mais je m'en rappellerai de ce match, il nous fera progresser."