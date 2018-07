Top 14 - Toulon repart (encore) de zéro

Une feuille blanche. Un nouvelle fois, Toulon repart de zéro. Depuis le départ de Bernard Laporte, Mourad Boudjellal ne trouve pas la bonne formule pour remettre son RCT sur le devant de la scène. Tour à tour, Diego Dominguez, Mike Ford ou encore Fabien Galthié se sont cassés les dents face à l'impatience et l'impulsivité de leur président. On leur avait promis du temps pour mettre en place leurs idées... au mieux ils n'ont tenu qu'une seule saison.

Alors, avec l'arrivée de Patrice Collazo, c'est encore un nouveau chapitre qui s'ouvre, avec toujours ces promesses estivales de patience, de travail dans la durée. Homme de principe, aux idées marquées, le natif de la Seyne revient donc sur ses terres avec en arrière plan un nouveau projet pour le RCT. "Rendre Toulon aux Toulonnais", valoriser la "Toulonitude", comme l'a répété Mourad Boudjellal. Cela s'accompagnant d'un changement de politique. Désormais, les jeunes sont mis en en avant, notez d'ailleurs que pour la présentation des nouveaux maillots ce sont des joueurs issus du centre de formation qui portent les couleurs. Par ailleurs, si Rhys Webb, Liam Messam et Julian Savea rejoignent Toulon, la voilure est réduite sur le recrutement de stars internationales.

Place aux jeunes

Ce modèle, dicté par le président du RCT, correspond également à une réalité économique qui ne place plus le RCT tout en haut de la pyramide. Alors, il faut faire autrement. Avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire le RCT va lancer sa "fabrique à champions" tout en modernisant ses infrastructures, afin d'entrer dans une nouvelle dimension.

Le club entend ainsi s'appuyer sur "la génération Wilkinson", comme aime à l'appeler Boudjellal, soit ces gamins qui ont découvert le rugby quand le divin anglais régalait Mayol. Un projet louable. Mais quid des ambitions pour cette saison dans ce contexte ? Lors de la présentation de son staff, Mourad Boudjellal assurait "viser un Top 6" et n'affichait pas de réelles prétentions sur la scène européenne. Collazo, lui, s'est amusé de la question des objectifs : "Annoncer le doublé, ce n'est pas ma conception", plaidait-il. Et de détailler : "On veut être compétitif et aller le plus loin possible dans les compétitions. Il y a une ambition à avoir, une légitimité que ce club a". Une légitimité acquise par les titres du passé, notamment quand Bernard Laporte possédait une véritable armada.

Compenser les nombreux départs

Mais durant l'été le RCT a perdu du lourd. Exit Nonu, Vermeulen, Ashton, Radadra, Manoa, ou encore Attwood, ainsi que les départs à la retraite de Lobbe, Tillous-Borde, Suta, Habana ou encore Clerc. Du talent, de l'expérience et des hommes de vestiaire. Tout est donc à reconstruire. "Même s'il y a eu des départs, on conserve de très grands joueurs avec de l'expérience", tempère Sébastien Tillous-Borde, entraîneur des trois quarts.

Il est vrai qu'avec des Van der Merwe, Guirado, Bastareaud, Belleau, Tuisova, Fekitoa, les retours de blessures d'Ollivon et Pietersen, ainsi que les recrues, Toulon disposent encore de joueurs de classe internationale. Et de joueurs en devenir comme les champions du Monde des moins de 20ans, Carbonel et Gros. Mais pendant ce temps-là, la stabilité est de mise chez les concurrents qui continuent également de s'armer lourdement.