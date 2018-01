Saison terminée pour Cros

Selon le journal Sud-Ouest, Geoffrey Cros aurait terminé sa saison, suite à une rupture des ligaments croisés antérieurs. L'image n'était pas belle à voir ce week-end quand après 17 minutes de jeu, l'appui de l'ailier bordelais se dérobe sur une pelouse de Mayol détrempée. On présagé alors une blessure de longue durée, et elle devrait l'être, puisque le ligament latéral interne et le ménisque sont également touchés.