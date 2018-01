Clermont : Rougerie s'ajoute aux blessés et il n'est pas le seul

D'abord, c'est l'emblématique Aurélien Rougerie, auteur d'une excellente première mi-temps, le taulier est sorti boitillant en début de seconde période. Après avoir inscrit son 96e essai en Top 14, il s'est blessé au ligament interne du genou et sera indisponible pour environ 1 mois.

Plus tôt dans le match, c'est Benjamin Kayser qui est sorti à la 26e sur protocole commotion. Il n'est pas revenu en jeu, et ne devrait pas refouler les pelouses du Top 14 avant qu'une reprise lente et encadrée ne soit envisagée.

Enfin, c'est l'ailier Strettle qui est sorti le premier ce samedi. Il n'aura joué que 7 minutes contre Castres avant de subir une entorse du ligament interne de la cheville. Il ne devrait pas revenir avant le mois de février.