L'UBB réfléchit à un joker médical pour Lesgourgues

"Nous y réfléchissons car en cas de sélection de Baptiste (Serin), nous nous retrouverions avec seulement deux demis de mêlée espoirs au club", a confirmé M. Marti à l'AFP.

En plus de Serin, l'UBB dispose actuellement des jeunes Gauthier Doubrère (22 ans) et Jules Gimbert (19 ans), déjà aperçus cette saison en Top 14 et en Challenge Cup.

Lesgourgues, qui s'est blessé samedi contre Lyon, sera opéré le 22 janvier. Il devrait faire son retour sur les terrains en début de saison prochaine.