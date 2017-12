Grand début de Keer-Barlow avec La Rochelle

Si Bourgarit est le seul changement dans le cinq de devant, les deux troisième-ligne Victor Vito et Levani Botia seront titulaires. Derrière, la grande nouveauté se nomme Tawera Keer-Barlow. Le Néo-Zélandais aux 28 sélections avec les Blacks participera à son premier match avec le Stade rochelais. Il sera associé à Brock James à l'ouverture. Aux ailes, Sinzelle et Rattez retrouvent une place dans le XV de départ. La Rochelle tentera avec cette équipe de remporter le derby de l’Atlantique et de terminer cette phase aller en position de leader.

XV de La Rochelle : 15. Murimurivalu ; 14. Rattez, 13. Doumayrou, 12. Aguillon, 11. Sinzelle ; 10. James, 9. Kerr-Barlow ; 7. Gourdon, 8. Vito, 6. Botia ; 5. Jolmes, 4. Sazy (cap) ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Priso

Les remplaçants : 16. Maurouard, 17. Pelo, 18. Lamboley, 19. Amosa, 20. Goillot, 21. Boudehent, 22. Ranger, 23. Boughanmi