Delboulbès à Bordeaux, en attendant Radradra ?

Laurent Marti, le président de l'UBB a confirmé sur "TV7 Sud Ouest", cette information révélée par Midi Olympique le 11 décembre dernier. Le joueur était déjà passé par Bordeaux entre 2011 et 2015. Par ailleurs, Laurent Marti n'a pas caché un intérêt majeur pour le trois-quarts du RCT, Semi Radradra. En effet, l'ancien treiziste n'a signé qu'un an en faveur des Varois et sera donc libre l'été prochain.