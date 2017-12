Clerc de retour sur le terrain, nouvelle première ligne côté Oyonnax

Pour l'occasion, Guirado est titularisé au talon alors que Rebbadj sera associé à Suta en seconde ligne. La troisième ligne est entièrement reconduite avec les titularisations de Lobbe, Vermeulen et Lakafia. À la charnière, Mathewson sera cette fois-ci associé à Belleau. Enfin, Clerc retrouve une place de titulaire sur l'aile varoise : pour rappel, il n'avait plus été titulaire en championnat depuis le 25 novembre dernier et une défaite du RCT sur la pelouse de Castres (19-20). Défaits quant à eux sur la pelouse de Brive (30-33), les Oyomen présenteront neuf changements par rapport à leur dernier match de championnat. La première ligne est entièrement changée avec les titularisations de Vartan, Geledan et Mirtskhulava. Taieb retrouve une place de titulaire en troisième ligne et accompagnera Grice et Ursache. Enfin, cinq changements sont à noter au sein des lignes arrières avec notamment le retour de Lasmarrigues au centre.

Le XV de Toulon : 15. H. Bonneval ; 14. Clerc, 13. Pietersen, 12. Fekitoa, 11. Ashton ; 10. Belleau, 9. Mathewson ; 7. Lakafia, 8. Vermeulen, 6. Lobbe ; 5. Suta, 4. Rebbadj ; 3. Setiano; 2. Guirado, 1. Delboulbes

Les remplaçants : 16. Soury, 17. Gros, 18. Kruger, 19. Manoa, 20. Monribot, 21. Nonu, 22. Escande, 23. Van der Merwe

Le XV d'Oyonnax : 15. Seuteni ; 14. Ikpefan, 13. Lasmarrigues, 12. Pune, 11. Aranda ; 10. Botica, 9. Audy ; 7. Ursache, 8. Grice, 6. Taieb ; 5. Sykes, 4. Fabbri ; 3. Mirtskhulava, 2. Geledan, 1. Vartan

Les remplaçants : 16. Macdonald, 17. Raynaud, 18. Battye, 19. Sobela, 20. Gondrand, 21. Veau, 22. Basson, 23. Ceccarelli