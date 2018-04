Castres relance totalement la course au TOP 6 en s'imposant à la Rochelle

Les joueurs de Christophe Urios avaient ciblé ce rendez-vous, clairement, eux qui semblent à l’aise hors de leurs bases cette saison. Et ils ont livré le match parfait à l’extérieur, avec une parfaite gestion des temps faibles et des temps forts. Que ce soit défensivement ou dans l’occupation, ce CO a su faire les efforts nécessaires pour tenir ce score à son avantage dès la première période. Le Stade Rochelais manque en plus le bonus défensif et pourra regretter son réveil tardif, qui plus est par à-coups. Les individualités ont tenté, le collectif a manqué.

Alex Tulou - CastresIcon Sport

Derrière un Alex Tulou des grands jours, les Tarnais ont livré la copie qu’il fallait. Une certaine indiscipline aurait pu laisser croire que, tôt ou tard, cela allait finalement s’avérer fatal mais la solidarité dans les zones de marque a fait le reste. Le troisième ligne a montré la voie dans le premier acte en franchissant toute la défense sur une action en première main (30’, 3-10). Et Benjamin Urdapilleta a confirmé son efficacité retrouvée face aux poteaux avec un précieux 5 sur 6 et notamment un drop (51’, 6-13) preuve d’un vrai pragmatisme.

Benjamin Urdapilleta (Castres)Icon Sport

Le doublé de Mohamed Boughanmi n’a pas suffi

Ce duel au doux parfum de phase finale n’a pourtant pas toujours été plaisant, la maladresse prenant d’abord le pas sur l’envie de jouer des deux formations. La capacité à résister à la pression du résultat a ensuite fait basculer les débats. L’inspiration de Julien Dumora sur un ballon de relance, déchirant le premier rideau, permettait à Armand Battle (61’, 11-20) de conforter l’avance de Castres. La Rochelle, volontaire mais imprécis, buttait sans cesse sur une défense en place et le manque d’inspiration offensive s’est avéré finalement rédhibitoire.

Mohamed Boughanmi - La RochelleIcon Sport

L’apport du banc a pourtant eu un effet bénéfique dans le jeu des Maritimes, à l’image du doublé de Mohamed Boughanmi (58’ et 74’). Le pilier s’est offert deux conclusions en force, comme s’il fallait en plus montrer le chemin aux partenaires dans cette détermination nécessaire pour aller décrocher ce résultat. Au pied, Alexis Balès a tenté de maintenir à flot le navire qui a fini par prendre l’eau. Voilà donc un second revers à Marcel-Deflandre après celui concédé face à Toulon, un autre concurrent direct pour cette course à la qualification.