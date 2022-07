Sevens : l'étape de Hong-Kong de retour en novembre

Cette compétition sera le premier événement sportif d'ampleur organisé par Hong-Kong, après plus de deux ans presque coupé du reste du monde, conformément à la stratégie zéro Covid de la Chine. Épreuve phare du circuit mondial de rugby à VII, le tournoi se tiendra du 4 au 6 novembre et se conformera "aux mesures pour lutter contre le Covid en place à ce moment-là", a indiqué la Fédération hongkongaise de rugby dans un communiqué. La fédération a obtenu que le tournoi se déroule dans un système de bulle sanitaire, qui isolera les joueurs et les membres des encadrements pendant la semaine précédent l'événement.

Martin Iosefo (États-Unis) à Hong Kong en 2017Icon Sport

Le Hong Kong Sevens, l'un des événements les plus populaires de la ville, attire généralement près de 40.000 spectateurs. Pour cette édition, une jauge sanitaire de 85% sera mise en place, selon le quotidien South China Morning Post. La tenue du tournoi de rugby à VII plaira sans doute aux amateurs de ce sport à Hong-Kong, mais les supporteurs venant de l'étranger pourraient être refroidis par la quarantaine d'une semaine à laquelle tout voyageur est soumis à son arrivée dans la ville. Plus tôt dans le mois, le ministre de la Santé Lo Chung-mau a toutefois évoqué la possibilité d'alléger cette règle de quarantaine en novembre, au moment où l'étape du circuit mondial de rugby à VII se tiendra, mais aussi un congrès international du secteur bancaire.