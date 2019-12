Tournoi de Dubaï : les féminines ouvrent merveilleusement bien le bal face à l'Angleterre (29-0)

Après une très belle 4e place au tournoi de Glendale en octobre, les Françaises arrivaient à Dubaï, au sein d'une poule très relevée avec la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Angleterre. Il ne fallait donc pas manquer l'entame de tournoi et c'est chose faite. Face à l'Angleterre, dès la première mi-temps, elles inscrivent 3 essais à rien. C'est Nassira Konde qui ouvre le score, puis Shanon Izar double la mise. Dos au mur les Anglaises tentent une relance désespérée, depuis leurs 22 juste avant la pause mais elles sont contrées et c'est Chloé Pelle qui inscrit un troisième essai. Au retour des vestiaires cette dernière s'offre un doublé, tuant tous les espoirs anglais dans cette rencontre. La suite du match est hachée par des intentions trop ambitieuses. L'essai de Coralie Bertrand en fin de rencontre alourdie l’addition. Score final 29-0. Désormais place aux masculins.

Par Baptiste Barbat