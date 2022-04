Pourtant vainqueur de l'Irlande (12-5), les Tricolores n'accéderont pas aux quarts de finale et terminent à la troisième place du groupe, derrière les Fidji et l'Irlande. Condamnés à s'imposer d'au moins treize points face aux irlandais, les Bleus n'ont malheureusement pas réussis à réaliser l'exploit. Tout avait pourtant si bien commencé pour la bande à Sepho, qui achève le premier acte avec... douze points d'avance (12-0). La seconde période n'a clairement pas tourné en faveur des Bleus qui multiplient les fautes et encaissent un essai de Conroy (12-5). Obligés d'inscrire un nouvel essai transformé, les protégés de Jerôme Daret n'ont pas su trouvé la clé de la défense irlandaise en seconde période en inscrivant aucun points.