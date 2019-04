Il y a des performances qui marquent une carrière. Celle réalisée ce week-end restera sans doute longtemps comme la plus aboutie de la carrière de Jonny Gray. Le deuxième-ligne écossais vient de battre le record du nombre de plaquages réalisés dans un match : 43. Une statistique incroyable. Jamais un joueur n'avait réalisé un telle performance dans les plus grands championnats du monde (Top 14, Super Rugby, Premiership et Pro 14) depuis l'introduction des statistiques. Le dernier record remontait au 6 octobre 2007, lors d'un quart de finale de coupe du monde. Ce jour-là, un certain Thierry Dusautoir réalisait 38 plaquages contre les All Blacks (victoire du XV de France 20-18).

233 sur 331 plaquages réalisés par les avants

Mieux encore, le deuxième ligne de Glasgow a réalisé une action toutes les 84 secondes ; soit une passe, une course ou un plaquage.

Et que dire de la prestation du "pack de devant" ? À huit, ils ont plaqué à 233 reprises, soit 70% de l’ensemble de l’équipe (331 plaquages). Autrement dit, aucun "avant" n'a effectué moins de 20 plaquages sur ce match.

Du réalisme, de l'envie, de la détermination, du combat, une défense de fer... Est-ce la clé pour battre le Leinster ? Amis toulousains, rien n'est perdu d'avance.

Par Lény-Huayna TIBLE