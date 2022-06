Opposé à Genève, Agde n'a pas tremblé ce dimanche, profitant des 17 points de Mathieu Amoros pour faire la différence et s'offrir un succès plus que précieux. Les Méditérranéens sont désormais à un match de toucher le Bouclier. Mais pour cela, il faudra donc passer sur l'Isle-Jourdain, vainqueur de Nantes au bout du suspense. Malmenés, les Lislois ont renversé les Nantais et se sont imposés grâce à une très belle fin de match. Tombeurs de Salles au tout précédent, les Gersois voient désormais le bout du chemin.

La finale entre Agde et l'Isle-Jourdain se jouera dimanche prochain, le 26 juin.