Fédérale 1 - Narbonne : le président Caussinus précise

"Il n’y a pas de crise au Racing, soutient le président septimanien. Au retour de Romans, j’ai convoqué les joueurs et les entraîneurs à une réunion pour mettre au clair les raisons de cette lourde défaite. Je ne vous cache pas que j’attends une réaction et un sursaut d’orgueil de leur part. A ce jour, nous avons rencontré les meilleures équipes de la poule. La suite du championnat va nous opposer à des formations de la seconde partie du classement. Je pense que nous pouvons renouer avec la victoire. En tant que président, j’attends une victoire samedi lors de la réception de Saint-Sulpice-sur-Lèze. En revanche, si l’équipe ne parvient pas à renouer avec la victoire. Je prendrai d’autres dispositions. Pour le moment, les entraîneurs et les joueurs ont ma confiance."