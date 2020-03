"Je ne suis pas quelqu'un qui tombe malade, a-t-il déclaré à la BBC Sport, Je n'ai jamais manqué un jour quand j'étais à l'école. Je n'ai pas connu un seul jour sans rugby pendant ma jeunesse et ma carrière. ça m'a vraiment surpris. ça a été une vraie gifle. J'espère que mon témoignage réveillera quelques personnes car les plus jeunes ne sont pas exempts d'une attaque de ce coronavirus. Je me sentais complètement terrassé, totalement vide. Au moment où je pensais en finir avec la fièvre, les autres symptômes sont arrivés. ça commence à aller mieux depuis trois ou quatre jours, mais la toux persiste. Je ne souhaite cela à personne. Aidez les autres en ne sortant pas et en gardant les distances recommandées."