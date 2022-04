Il y a certains joueurs pour lesquels le lendemain de fête ne s’est pas forcément passé comme prévu. On pense bien évidemment aux Toulousains Anthony Jelonch et Julien Marchand, touchés musculairement à leur retour en club. Passés ces petits pépins pour les Chelemards, du côté de La Rochelle, les grands hommes de ces dernières semaines se portent bien. Grégory Alldritt, par exemple, n’a pas perdu de sa puissance et fait toujours autant avancer les siens. Mais au-delà du troisième ligne centre, c’est au centre du terrain que le plus fort est à retenir.

Il avait commencé son aventure avec les Maritimes en dents de scie, embêté par des petits pépins physiques, mais force est de constater que Jonathan Danty marche sur l’eau en ce moment. Son passage, plus que réussi avec les Bleus, semble lui avoir fait le plus grand bien. Avec un grand chelem dans la poche, l’ancien Parisien est revenu en pleine confiance à la Rochelle et enchaîne les bonnes prestations sous une tunique qu’il a découvert il y a quelques mois.

Deux essais en deux matchs

Les supporters bordelais vont peut-être commencer à faire des cauchemars de Jonathan Danty. La semaine passée, le centre a inscrit le premier essai des siens pour signer une victoire importante à Chaban-Delmas en championnat. Ce samedi encore, Danty a été associé à un autre ancien joueur de la capitale, Jérémy Sinzelle. Comme en Top 14, la paire de centres a dominé les débats au centre du terrain pour lancer les leurs vers un nouveau succès en terres girondines.

Et cette-fois, le centre tricolore n’a pas inscrit le premier essai mais le deuxième essai de La Rochelle face à l’UBB. Dominant dans son duel face à Rémi Lamerat, Danty a été à la finition d’une belle offensive maritime au cœur du second acte. Il a inscrit son deuxième essai dans la compétition et son troisième de la saison. Petit à petit, l’ancien pensionnaire du Stade français monte en puissance et son talent pourrait bien être utile à son nouveau club dans sa volonté de remporter des titres cette saison.