Quel est votre premier sentiment après cette défaite au bout du suspense ?

Il y a la fierté et la frustration, avant tout, d'avoir rivalisé. Même si la prolongation tourne en notre défaveur. C'est tout de même beau ce que l'on a produit en seulement deux semaines. C'est dommage de ne pas avoir été plus récompensé.

Peut-on dire que cette défaite a un goût de victoire ?

Je suis mauvais perdant donc ça ne compte pas comme une victoire. Mais il est possible de capitaliser de l'expérience à partir de ce match pour développer le groupe. Nos avants et nos deuxième ligne ont bien stoppé Vunipola notamment. On a su les tenir mais ça n'a pas suffi, c'est dommage.

Comment vous êtes-vous remobilisés, après l'égalisation anglaise à la 80e minute ?

Le discours était de rester calme. On devait rester forts et solidaires. Le début de prolongation a été compliqué mais nous sommes arrivés à les mettre à mal. Les remplaçants ont fait du bien. Après, il y a des décisions contre nous. Ca fait mal.

Etes-vous remonté contre certains coups de sifflets ?

Nous sommes toujours dépendants des décisions. Il faut se focaliser sur nous-mêmes et sur ce que nous avons créé en deux semaines. Il y a eu du vécu d'emmagasiner, notamment pour des jeunes qui découvraient le plus haut niveau. Nous allons nous concentrer là-dessus plus que sur les décisions.

Vous avez été très souvent sollicité dans les airs. Vous y attendiez-vous ?

Je n'ai pas compté toutes les chandelles... On savait que le jeu anglais été basé sur une grosse pression dans les airs et à la retombée. À la fin, nous avons eu du mal à se répartir pour couvrir le terrain. Mais quand il nous imposait de longues séquences, notre défense était bonne.

Que vous êtes-vous dit après la séquence défensive de la fin de première mi-temps ?

On se sentait forts. Les Anglais avaient voulu nous matraquer mais notre ligne a résisté. En rentrant aux vestiaires, ils semblaient groggys. ll y avait un ascendant psychologique en notre faveur mais ils ont su inverser cette tendance.

Personnellement, vous avez sorti une deuxième prestation très convaincante. C'est de bon augure pour la suite...

Je ne pense pas à ca. Je l'ai surtout amer par rapport au match. Après, c'est à nous de travailler de notre côté pour continuer à postuler en Bleu.