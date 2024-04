Suivez la troisième rencontre de l'équipe de France féminine face au pays de Galles pour la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations féminin.

Les filles de David Ortiz et Gaelle Mignot affrontent le pays de Galles ce samedi après-midi. Après avoir enchaîné trois succès de rang face à l'l'Irlande, l'Ecosse et l'Italie, les Bleues auront à coeur de poursuivre leur sans-faute et s'offrir une finale de rêve face à l'Angleterre pour tenter de décrocher un grand chelem.

Les Galloises passent elles un Tournoi catastrophe avec un seul point pris en trois rencontres disputées. Elles espereront relevé la tête cet après-midi mais le defi s'annonce immense.

L'arbitre du jour est Hollie Davidson.