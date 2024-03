Après les compositions probables ce jeudi soir, découvrez, grâce à la rédaction Midi Olympique, le point sur les infirmeries de tous les effectifs de Top 14, juste avant le début de la 20ème journée du championnat.

Montpellier

Le numéro 8 Sam Simmonds a été préservé en début de semaine en raison d’une « alerte », selon les mots de son manager Patrice Collazo et devrait manquer à l’appel. Le match à Toulon a fait de la casse à l’image de Nouchi (commotion et problème au sinus), Paenga-Amosa (lésion mollet) et Luka Japaridze (dos), même si ce dernier s’est déjà rétabli. Les deux autres sont forfait. Idem pour Tauleigne, lui aussi touché à un mollet. Le demi de mêlée Léo Coly (cuisse) est forfait mais le deuxième ligne Verhaeghe devrait faire son retour.

Stade français

À l’exception de De Giovanni, toujours absent après une deuxième opération à une épaule il y a déjà plusieurs semaines, le staff peut compter sur l’ensemble de son effectif. Même l’international australien Naivalu devrait prochainement postuler, probablement pour le match de Clermont. Seul Kockott est actuellement en congé, avec l’accord de Laurent Labit et Karim Ghezal.

Perpignan

Le succès à Oyonnax aura laissé des traces et pas des moindres. Tommaso Allan (déchirure à un ischio) et Seilala Lam (cheville) seront indisponibles pour ce duel. Posolo Tuilagi est encore incertain, le deuxième ligne international, victime d’une commotion, sera testé jusqu’au dernier moment afin de postuler. Enfin, Marvin Orie et Jacobus Van Tonder sont très proches d’un retour également. Théo Forner et Jean-Pascal Barraque étant à la disposition pour le rassemblement de France VII.

Castres

En plus de la défaite, la troisième à domicile de la saison, le match face au Racing 92 a laissé des traces physiques. Tyler Ardron, victime d’une nouvelle commotion, est arrêté six semaines, tout comme Nick Champion de Crespigny, touché par une fracture d’une omoplate. Louis Le Brun soigne une entorse à une cheville. Adrea Cocagi, frappé par un deuil, a été libéré pour assister à des obsèques aux Fidji. Matthew Tierney (cheville) progresse sur sa rééducation et a repris la course dans l’axe. Martin Laveau (lésion musculaire), Geoffrey Palis (lésion ménisque externe d’un genou), Baptiste Cope (commotion) et Romain Macurdy (épaule) sont tous à divers stades de leurs rééducations respectives.

La Rochelle

Pas de retour en prévision du côté des Maritimes. Le deuxième ligne Will Skelton (mollet) est espéré face aux Stormers, même si la précaution est de mise concernant le deuxième ligne australien.Le pilier Reda Wardi (poignet) et le talonneur Pierre Bourgarit (épaule) sont également indisponibles. Derrière, le trois-quarts centre Jonathan Danty va purger son dernier match de suspension à la suite de son exclusion face à l’Italie avec le XV de France.

Oyonnax

Après le retour du centre Chris Farrell lors du match à Clermont, puis celui de l’arrière Daren Sweetnam contre Perpignan, il faudra laisser passer la prochaine trêve pour que d’autres joueurs effectuent à leur tour leur rentrée. L’attente sera plus longue pour les troisième ligne Filimo Taofifenua (épaule) et Wandrille Picault (tendon d’Achille), le deuxième ligne Kevin Kornath et le pilier Ali Oz en convalescence. Après le duel avec les Catalans le troisième ligne Loïc Credoz (cheville) et l’ailier Gavin Stark (commotion) ont rejoint l’infirmerie.

Lyon

Toujours aussi peu verni, le Lou a déploré à Paris deux blessés aux postes de piliers, S. Taofifenua (épaule) et Fotuaika (pied), ce dernier ayant rechuté au niveau de la fracture qui l’avait déjà éloigné trois mois des terrains. D’autant plus embêtant que le retour de Bamba (ischio) n’était pas prévu avant la semaine prochaine et que Kaabeche (voûte plantaire) manquera encore au mois un mois. Le numéro 8 Gouzou (mollet) est aussi indisponible, tandis que Pacheco et Geraci pourraient effectuer leur retour en Champions Cup.

Bordeaux-Bègles

L’ouvreur Matthieu Jalibert est au repos pour ne prendre aucun risque avec son genou, dont il s’est ressenti contre Toulouse dimanche. En troisième ligne, Marko Gazzotti et Pierre Bochaton se sont blessés tous les deux à une cheville et seront indisponibles pendant quatre à six semaines. Mateo Garcia (quadriceps) devrait être trop juste alors que l’incertitude est grande pour l’arrière Romain Buros (dos). Le retour du troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer est espéré la semaine prochaine. Les internationaux Damian Penaud et Nicolas Depoortere sont en vacances.

Racing 92

En phase de reprise la semaine dernière, Wenceslas Lauret devrait effectuer son retour dans le groupe cette semaine, à l’instar du troisième ligne Baptiste Chouzenoux ou du trois-quarts centre Francis Saili, ménagés lors du déplacement à Castres. Siya Kolisi (main) est également en phase de reprise et espère pouvoir postuler lors du déplacement à Toulouse en Champions Cup. Enfin, le surpuissant trois-quarts Josh Tuisova, victime d’une rupture d’un ligament croisé à un genou pendant la Coupe du monde, devrait effectuer son retour courant avril.

Clermont

L’ouvreur Benjamin Urdapilleta (cuisse), le demi de mêlée Sébastien Bézy (poignet) et le numéro 8 Fritz Lee (mollet) se sont blessés à l’entraînement cette semaine et sont incertains pour ce déplacement. Alivereti Raka (genou) est proche d’un retour mais sera trop juste. Pierre Fouyssac est encore à l’infirmerie, tout comme Étienne Falgoux (biceps), Irae Simone (luxation du genou) et Marcos Kremer (genou). Le pilier droit Cristian Ojovan est quant à lui toujours suspendu.

Toulouse

Sérieusement touché à une crête iliaque, Thomas Ramos est forfait. Blair Kinghorn (ischios) devrait aussi renoncer. Arthur Retière (béquille) a été géré en début de semaine, comme Cyril Baille (malade). David Ainu’u est incertain. Setareki Bituniyata (cheville) et Ange Capuozzo (doigt) sont indisponibles.Romain Ntamack va retrouver la compétition (voir ci-dessus). Au repos pour le déplacement à Bordeaux-Bègles, Mathis Castro-Ferreira est de retour. Dimitri Delibes (épaule) n’est pas encore apte. Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille) et Alban Placines (genou) ont fini leur saison.

Pau

Beka Gorgadze bénéficie d’une semaine de vacances. L’infirmerie se vide avec les retours à la compétition du trois-quarts centre Nathan Decron et du deuxième ligne Guillaume Ducat alors que Tumua Manu fait le chemin en sens inverse pour soigner une lésion à une cuisse. En revanche, Ignacio Calles (en phase de reprise), Mickaël Capelli (genou), Clément Laporte (tendon d’Achille), Brent Liufau (cheville), Clément Mondinat (pouce), Rémi Seneca (genou) et Paul Tailhades (genou) sont toujours absents.

Bayonne

Le centre-arrière australien Reece Hodge (blessure de fatigue à une cuisse lors du dernier entraînement avant le match face à La Rochelle) est encore absent cette semaine. Il postulera pour le huitième de finale de Challenge Cup à édimbourg samedi prochain. Le pilier Luke Tagi, touché au ligament latéral interne à un genou, va reprendre la course dans une semaine. L’arrière Gaëtan Germain et le pilier Pascal Cotet ne reviendront pas de la saison. Le jeune arrière Yoan Orabé (syndrome des loges à un mollet) et le centre Sireli Maqala (opéré d’une cheville) sont les autres absents de longue durée de l’effectif basque. L’ailier Nadir Megdoud est rétabli, tout comme con compère au poste, Aurélien Callandret (talonnade).

Toulon

Le large succès face à Montpellier a laissé des traces. Ainsi, Ben White (commotion), Jack Singleton (commotion) et Gaël Dréan (fracture d’un doigt) sont forfaits. Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Facundo Isa (cuisse) et Waisea (épaule) sont également sur le flanc. Teddy Baubigny (genou) est très incertain, tout comme Kieran Brookes (raisons personnelles). Le pilier international Jean-Baptiste Gros (cervicales) est à disposition et va faire son retour.