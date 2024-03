Et dire qu’il ne devait pas débuter… Remplaçant de dernière minute de Louis Bielle-Biarrey - malade - Pablo Uberti a livré une performance étonnante face à Toulouse. Dans tous les bons coups, le polyvalent trois-quarts a enfilé son costume d’homme à tout faire, pour le plus grand plaisir des plus de 40 000 spectateurs du Matmut Atlantique.

À l’origine, le bon Pablo aurait dû ronger son frein sur le banc de touche et observer le retour de la ligne arrière quatre étoiles de l’UBB. Bielle-Biarrey, Penaud, Jalibert, Depoortere, Moefana, Lucu : tous les internationaux français étaient mobilisés pour le choc. Mais l’ailier de poche finalement forfait, le discret Uberti avait une carte à jouer dans l’optique de la fin de saison. Il l’a saisie et de quelle manière, en se montrant décisif aussi bien en défense qu’en attaque. Sur le premier essai girondin, c’est lui qui récupère le ballon dans les 22 mètres toulousains qui entraîne sur l’aile opposée l’essai de Yoram Moefana. Sur celui de Tatafu, encore lui qui réceptionne on ne sait encore comment- une passe approximative de Matthieu Jalibert. Un geste décisif, qui provoque quelque temps de jeu plus tard l’essai du break pour la formation girondine. À 26 ans, Pablo Uberti n’est pas le démonstratif des joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles malgré un physique qui ne passe pas inaperçu. Assurément pas le plus puissant. Ni même le plus rapide. Il fait en revanche partie des joueurs les plus utilisés par le staff bordelais cette saison. Certains parleront des doublons, à juste titre. Mais force est de constater que l’ancien joueur de Grenoble est devenu essentiel dans cette ambitieuse équipe girondine. Aussi bien au centre qu’à l’aile. Une polyvalence qui pourrait faire la différence dans le sprint final. Peut-être à son détriment pour une place de titulaire mais, dimanche soir, Uberti a prouvé qu’il était bien plus qu’un remplaçant de luxe.