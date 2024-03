Auteur du premier essai de son équipe alors que celle-ci évoluait alors en infériorité numérique en raison du carton jaune de Paul Gabrillagues, l’ailier Lester Etien est convaincu que "les finisseurs" ont fait la différence dans une rencontre longtemps cadenassée. Surtout, il souligne combien le groupe parisien croit de plus en plus à une qualification directe pour les demi-finales.

Dans une rencontre très serrée, avez-vous le sentiment que le banc des remplaçants a fait la différence ?

Le banc a effectivement fait une grosse différence, notamment avec en première ligne l’entrée de Paul Alo-Emile et Sergo Abramishvili. Mais aussi l’entrée de Joris (Segonds) à la fin de rencontre. Les remplaçants ont apporté beaucoup de fraîcheur. On a eu le sentiment d’être au-dessus de Lyon sur le plan physique en fin de partie. C’est un gros travail des préparateurs physiques en amont. On avait un gros banc et on sait que c’est souvent ça qui fait gagner les matchs.

Le Stade français, pourtant malmené, s'en sort encore et toujours et continue de faire une superbe saison !#SFPLOU

Le film du match > https://t.co/J9pXR7Bmu1 pic.twitter.com/1RcmL9yN53 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 23, 2024

Comment expliquez-vous votre stérilité durant les 25 premières minutes de la rencontre alors que vous avez outrageusement dominé ?

C’est beaucoup dans la tête, peut-être une question de confiance. Nous savons que nous avons des difficultés sur les entames de matchs. Nous avions mis l’accent sur cet aspect-là avant la rencontre. Nous avions l’objectif de faire un gros début de match. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à marquer. Après l’envie et la détermination nous ont montré que nous pouvions faire beaucoup de choses. Surtout que nous sommes prêts physiquement.

N’avez-vous pas ressenti de frustration en rentrant au vestiaire à la mi-temps et en étant menés 6-0 ?

C’est terriblement frustrant. On doit travailler là-dessus. L’équipe est encore jeune et manque d’expérience dans les matchs couperets. Si on arrive en phase finale, il va falloir régler ce problème.

A lire aussi : Top 14 – Le baromètre de Stade français – Lyon : Léo Barré dans la droite lignée du Tournoi des 6 Nations, Semi Radradra trop discret

Doutez-vous sur le fait de vous qualifier pour la phase finale et n’avez-vous pas envie de rêver même à mieux ?

On doit rêver et avoir de l’ambition. Mais on sait que dans le Top 14 tout peut aller très vite. Il y a quand même quelques équipes derrière nous qui évoluent à un très bon niveau. On ne peut pas se permettre de lever le pied. Rien n’est gagné. Comme nous le dit notre entraîneur, on doit jouer chaque match comme si c’était le dernier. C’est un peu notre état d’esprit cette année.

N’avez-vous pas le sentiment que ça sent bon pour la qualification, peut-être même pour rejoindre directement les demi-finales ?

Ça sent bon, mais on ne va pas se porter l’œil.

L’objectif n’est-il pas aujourd’hui d’éviter de jouer le barrage ?

Non, on ne parle pas de ça. On prend les matchs les uns après les autres. On connaît évidemment la date du barrage. Mais on va tout faire pour ne pas avoir à jouer ce match. On sait ce que ça peut engendrer en termes de fatigue. Ce serait donc positif de ne pas jouer cette rencontre. On a donc la tête tournée vers les demi-finales, tout en gardant de l’humilité.