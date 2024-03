Au terme d’un match de toute beauté, les Tricolores ont samedi soir renversé l’Angleterre sur le gong pour arracher la deuxième place du Tournoi des 6 Nations. Ça se fête !

Un crunch n’en est pas un si l’arène qui l’abrite n’est pas ras-la-gueule deux mois avant le coup d’envoi. Un crunch n’en est pas un si le XV de la Rose n’est pas conspué du 1 au 15, au moment où le speaker en égraine les divers patronymes ou lorsque le buteur anglais (George Ford) s’élance pour tirer aux buts. Un Crunch n’en est pas un s’il n’y a pas, dans l’air, l’électricité propre aux très grands matchs, quand bien même on sut bien avant le début des hostilités qu’aucune des deux forces en présence n’était ce soir-là en capacité de remporter la compétition…

Au terme d'un match au scénario fou, les Bleus s'imposent face à l'Angleterre à Lyon ! #FRAANG #XVdeFrance



Le film du match > https://t.co/vGUMsanmQi pic.twitter.com/3xnDyQvZOL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2024

De fait, le premier quart d’heure fut plutôt fidèle à ce que l’on attendait d’une telle affiche et, sur la pelouse, Frogs et Rosbeefs redoublèrent d’animalité dans les regroupements, jetant leurs trognes où tout autre être humain n’aurait pas osé glisser l’orteil et, sainte mère, faisant rugir de plaisir l’énorme assemblée lyonnaise, béate à l’idée de voir sortir l’arrière anglais George Furbank la cheville en souffrance ou le deuxième ligne Maro Itoje se tordre de douleur après un plaquage appuyé de Gregory Alldritt. Passé ce premier round suintant la testostérone, les Bleus faisaient enfin parler la poudre : à la suite d’un ballon volé en touche par François Cros à l’intérieur des 22 mètres tricolores, Gaël Fickou perçait le rideau adverse et, aussitôt, l’action rebondissait sur les extérieurs, où Léo Barré accélérait franchement, feintait la passe et retrouvait, à l’intérieur, Nolann Le Garrec qui concluait alors un superbe essai de 80 mètres. Le plus bel essai de ce Tournoi 2024 ? On était alors quelques-uns à le croire… Malgré une évidente domination territoriale et physique, les Français se faisaient d’abord surprendre par un doublé d’Ollie Lawrence, auteur de deux charges de rhinocéros, avant que Marcus Smith ne remette dignement son équipe dans la course.

Un match de dingue

Quel match était-on en train de vivre ? Et quelle formidable énergie se dégageait-il de cette pelouse et de ce stade dans son entièreté, en cette douce soirée de mars ? Certes maladroits sous les ballons hauts, un secteur où Léo Barré avait du mal à imposer son 1,90 m, les Bleus frappaient pourtant à diverses reprises, profitant de la puissance d’un paquet d’avants flirtant samedi soir avec la tonne pour aplatir deux nouveaux essais. Pour autant, à la 76 ème minute, un contre conclu par l’ailier anglais Tommy Freeman permettait aux visiteurs de reprendre l’avantage et d’offrir au vieux Tournoi une fin de match comme il les aime, suffocante et acharnée, que Thomas Ramos scella néanmoins d’une ultime pénalité de cinquante mètres.

Franchement ? C’était bon, c’était beau et cela nous fit, en fait, oublier qu’il n’y a pas si longtemps, ce XV de France encore hanté par les démons d’un Mondial raté était fessé par l’Irlande (17-38) et piégé par l’Italie (13-13). Passé ce match de dingue, fait de 64 points et 7 essais, les Tricolores terminent donc deuxièmes du Tournoi 2024, consomment enfin le deuil de leur élimination prématurée en Coupe du monde et prouvent qu’ils ont encore, en eux, la force et le talent pour renverser la table, sur la planète ovale...