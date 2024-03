Contre le Stade français, Brice Dulin a une nouvelle fois régalé Deflandre avec un jeu au pied magistral. L'arrière rochelais est en grande forme, et il est logiquement l'Oscar de la semaine.

La classe à l’état pur. Ou comment, sur son tout premier ballon touché, renvoyer à ses chères études la meilleure défense du Top 14. Dès la 3e minute d’un match que d’aucuns voyaient serré face au Stade français. Six jours après son récital face à Clermont, il n’a fallu qu’une poignée de secondes à Brice Dulin pour faire sauter le verrou parisien, héritant pourtant d’un ballon du genre « pourri ». Du tableau noir en deux actes. En deux gâchettes.

D’abord ce subtil par-dessus pour éliminer le premier rideau, au rebond on ne peut plus favorable pour lui-même. Ensuite, ce rasant millimétré pour délivrer une offrande au tout jeune papa, Dillyn Leyds qui, deux semaines après la naissance de sa fille, n’aura pas tardé à faire la célébration du berceau. "Quand on commence le match comme ça, c’est la meilleure des manières, applaudit Jules Favre. Après, nous sommes rassurés, on sait que ça va le faire, on ne se met pas le doute dans la tête donc ce n’est que du plaisir."

Une justesse technique épatante

Du plaisir, "Dudule" en a pris autant qu’il en a donné aux Rochelais, sous les yeux impuissants de Laurent Labit, en ce samedi de retrouvailles du manager parisien avec son ancien protégé (Castres, Racing, XV de France). L’arrière aux 37 sélections en Bleu et bientôt 34 printemps épate par sa justesse technique. Au pied mais pas que. Hormis ce dégagement dévissé depuis ses 22 mètres (38e) qui lui a fait esquisser sa seule grimace de cette première quinzaine de mars, Brice Dulin a bonifié toutes ses interventions. Offensives (49e, 59e, notamment) comme défensives (39e, 67e). Une passe sur le pas par-ci, un sauvetage par-là. Quand il atteint un tel rendement, que voulez-vous faire ? Injouable Dulin.