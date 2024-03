Ce Racing - Toulon ne restera pas dans les annales pour son intensité et sa beauté. L'enjeu a pris le dessus sur les intentions offensives des deux équipes, et à ce petit jeu, les Racingmen ont eu le dernier mot. Pourtant, un essai refusé à Gabin Villière en première période aurait pu faire décoller cette affiche.

Habituellement, le match de clôture du Top 14 permettait aux amoureux du rugby de ne pas succomber au fameux blues du dimanche soir, surtout quand il était disputé à la Paris la Défense Arena. Ce ne fut pas le cas entre le Racing et Toulon, deux équipes qui n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière dans ce championnat. Ce fameux terrain synthétique où toutes les folies sont de coutume permises, semblait bien gras cette fois-ci.

Pourtant, avant la demi-heure de jeu, les Toulonnais avaient enfin trouvé de la vitesse et Gabin Villière, bien décalé en bout de ligne, fêtait dignement son retour sous le maillot du RCT après une blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains depuis la mi-janvier. Avec cette réalisation, les hommes de Pierre Mignoni revenaient à hauteur avant la transformation, et avec deux essais, la rencontre pouvait enfin s'emballer et nous réserver autre chose qu'un duel de buteurs longue distance entre Jaminet et Tedder.

L'obstruction de Ribbans

À première vue, ce lancement de jeu après touche des Varois semblait sublime et parfaitement négocié par Enzo Hervé, mais un appel à la vidéo changeait la donne. En effet, les images montraient clairement David Ribbans coupable d'une obstruction sur Fabien Sanconnie, empêchant ce dernier de défendre sur le numéro 10 toulonnais.

Mathieu Raynal n'hésitait pas une seconde et les Varois étaient pénalisés pour cette obstruction. Le Racing pouvait alors se dégager et Tristan Tedder sanctionnait quelques minutes plus tard des Toulonnais beaucoup trop indisciplinés pour espérer quelque chose. De possiblement 8 à 10, l'immense écran de la Paris la Défense Arena affichait 11 à 3 pour les hommes de Stuart Lancaster.

Toulon imprécis, le Racing courageux

Trop souvent à la faute, les coéquipiers de Teddy Baubigny pêchaient aussi dans le dernier geste pour relancer la rencontre et rester au contact de Racingmen, courageux en défense et opportunistes grâce à la botte de Tedder. "Dès que nous essayons de jouer, au bout de trois phases de jeu, nous faisons un en-avant, pestait le talonneur varois au micro de Canal + à la mi-temps. Cela a donné une première période hachée, très mitigée. Il faut se mettre dedans avec des choses très simples. Et cela va tourner."

Malheureusement pour Baubigny et le RCT, le scénario du match n'a pas changé. Sans être extraordinaire, le Racing a mis fin à cinq défaites consécutives et revient à la sixième place du classement. Il faudra en revanche en faire beaucoup plus pour les Toulonnais s'ils veulent entrer dans les 6 et postuler à une place en phase finale en fin de saison.