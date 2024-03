Avant d’affronter l’UBB, son ancienne équipe, l’entraîneur de l’attaque de Montpellier Vincent Etcheto s'est confié au Midi Olympique. Il est revenu sur le renouveau du MHR mais aussi de certains joueurs, comme Ben Lam.

Quand une équipe décide de changer d'entraîneur, voire de staff, en l'occurrence au MHR, il y a les gagnants et les perdants côté joueurs. Dans l'Hérault, les Louis Carbonel, Gabriel Ngandebe ou Auguste Cadot ont retrouvé du temps de jeu et enchaînent les bonnes performances. Comme Ben Lam. Après une première saison plus que décevante et un Mondial traversé comme un fantôme, l'ailier samoan a retrouvé des couleurs et une place de titulaire depuis l'arrivée de Bernard Laporte et ses ouailles. "Ben Lam, c’était du gaspillage", a lâché Vincent Etcheto. Pour l'entraîneur de l'attaque du MHR, la personnalité de l'ancien joueur de l'UBB ne l'a pas aidé pas : "Je peux comprendre qu’un staff puisse être réticent à le faire jouer, parce que c’est quelqu’un qui est d’une discrétion presque maladive. Il ne parle pas beaucoup, à tel point qu’on a même des joueurs qui ont découvert cette année qu’il parlait français tellement il s’exprime peu ! C’est dire…"

Vincent Etcheto, entraîneur de l’attaque de Montpellier, s'est livré sur la révolution en marche dans le jeu du MHR, le renouveau de Louis Carbonel, celui de Ben Lam, ou encore la montée en puissance d’Auguste Cadot…



L'interview : https://t.co/Yj8blyDyPY pic.twitter.com/wPCVI25yoq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024

Mais l'ancien entraîneur de Bayonne ou de Bordeaux est persuadé que l'ailier passé par les Hurricanes peut encore faire mieux en termes de niveau et de régularité : "On a un rapport de confiance avec lui, c’est un mec facile à entraîner, parfois trop parce qu’on aimerait qu’il se mette en colère de temps en temps ! Mais Ben, c’est un gros chat..." Les Bordelais espèrent que leur ancien trois-quarts ronronnera ce samedi après-midi (17h).

L'entretien complet avec Vincent Etcheto est à retrouver ici.