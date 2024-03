Vainqueur 10 à 3 de l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi, Montpellier continue sa série positive en championnat, grâce à un essai de Cobus Reinach. Avec cette nouvelle victoire au GGL Stadium, les hommes de Patrice Collazo restent sur quatre victoires de rang. Montpellier s'assure donc de rester à minima 12ème à l'issue de cette 18ème journée. Malgré cette défaite, Bordeaux reste quatrième.

Enfin sorti de la zone rouge le week-end dernier grâce à sa victoire à Oyonnax (35-39), la troisième consécutive, Montpellier recevait ce samedi l’Union Bordeaux-Bègles, troisième au classement au coup d’envoi de cette 18e journée de Top 14. Dans des conditions de jeu compliquées, avec la pluie et le vent, les Montpelliérains ont signé la passe de quatre puisqu’ils se sont imposés (10-3).

Le MHR a mieux dompté la pluie et le vent

Avec ces conditions dantesques, les deux équipes ont commis beaucoup d’imprécisions en début de match et aucun point n’a été inscrit après une demi-heure de jeu. Mais dominateurs dans l’ensemble de la première période, les Héraultais ont finalement été récompensés de leurs efforts à la fin du premier acte et menaient logiquement 10-0 à la pause grâce à une pénalité de Louis Carbonel (34e) puis un essai de Cobus Reinach, transformé par son demi d’ouverture (38e).

L'UBB était mieux en seconde période mais ça n’a pas suffi pour revenir

En seconde période, les débats étaient beaucoup plus équilibrés malgré que l'UBB ait été en infériorité numérique après le carton jaune reçu juste avant la pause par Romain Buros (39e). Mais les deux équipes avaient toujours autant de mal à marquer des points. Et il a fallu attendre la 68e minute pour que les Bordelo-Béglais inscrivent leurs premiers points du match par la botte de Zack Holmes. Revenus à 10-3 à 10 minutes du terme, les hommes de Yannick Bru n'ont pas réussi à inverser la tendance en fin de match face à des Héraultais, solides en défense et qui ont su jouer avec le chronomètre.

Grâce à cette quatrième victoire consécutive, Montpellier se donne encore plus d'air dans la course au maintien et compte désormais sept points d'avance sur le 13e et barragiste, Perpignan. De son côté, l'Union Bordeaux-Bègles concède une troisième défaite lors de ses quatre derniers matchs et perd sa troisième place au profit de La Rochelle, vainqueur un peu plus tôt dans la journée du Stade Français (23-3).