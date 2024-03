Le Lou boucle victorieusement ce bloc de quatre matchs. Fort de trois succès décrochés à domicile dans son antre de Gerland, l'équipe lyonnaise a encore réussi à récupérer un point de bonus offensif après la sirène devant Castres ce samedi (34-19). Comme devant Oyonnax il y a quinze jours. Le manager Fabien Gengenbacher a apprécié la production de son équipe sur cette partie.

Finalement, cette équipe du Lou a vraiment du caractère…

C’est exactement les questions que je leur ai posées avant le match. À savoir ce qu’ils avaient envie de mettre comme énergie, s’ils avaient envie de faire ressortir la colère que nous avions en nous cette semaine. Force est de constater qu’ici nous avons cette force de caractère, cette capacité à s’engager, à ne pas lâcher, à aller chercher sur ces deux dernières réceptions un bonus dans les arrêts de jeu. Ils ont répondu à 90% aux questions que je leur ai posé avant le match. Il y en a une qui va animer mes vacances, c’est de comprendre comment on n’arrive pas à transposer cela à l’extérieur. C’est le prochain step. Malgré tout, sur la course au maintien, nous faisons trois sur quatre sur ce bloc-là. Nous finissons avec un bonus offensif, c’est énormément de positif ce soir. Maintenant, la lutte n’est pas finie. Nous allons couper une semaine et nous retrouver pour bien préparer Paris et enfin arriver à reproduire ce que l’on fait là à l’extérieur.

Comment expliquez-vous la baisse de précision au cours de la deuxième période ?

Nous avons eu l’occasion de tuer le match plusieurs fois. Je ne sais pas si la coupure de 15 minutes (suite à la blessure du Castrais Baptiste Cope, ndlr) a déconnecté un peu la concentration - elle a fait casser le rythme forcément -, si cela a joué sur notre imprécision dans cette zone. Alors que c’est un de nos points forts. Nous avons réussi à récupérer ce bonus et à finir ce match positivement. Mais il faut que cela soit une alerte et continuer à travailler sur cette zone qui est un point fort.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce match ?

Défensivement, nous avons été très bien sur la largeur, la circulation et dans les duels. Nous savons que cette équipe est l’une de celle qui franchit le plus du championnat, fait le plus de offloads. Sur ces points-là, nous avons été très performants ce soir. Nous avons fait preuve d’énormément de solidarité. J’aurais bien aimé que l’on ne prenne pas d’essai, nous en concédons un. Et offensivement, nous avons encore une fois réussi à remettre de l’avancée. Dès que nous mettons de la vitesse, nous sommes en capacité de bouleverser toutes les défenses. Nous avons eu un petit trou d’air sur la conquête et les avants ont eu à cœur de finir le boulot.

Est-ce devant que s’est gagné ce match aujourd’hui ?

Nous aimons ce jeu offensif mais c’est dépendant de l’avancée que nous pouvons mettre sur nos ballons portés, sur nos mêlées. Ce soir, les avants ont fait un gros boulot même s’il y a eu des imperfections. Si l’on prend un peu de hauteur sur le bloc de quatre matchs : sur les trois dernières réceptions, nous avons été performants devant et nous avons gagné les matchs.