Ce mercredi, la Commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby a donné son verdict au sujet des citations des Clermontois Marcos Kremer et Cristian Ojovan, après le match contre Toulouse. Le pilier a été sanctionné de six semaines de suspension, le troisième ligne a été blanchi.

Son déblayage avait fait couler beaucoup d'encre. Lors du match de la 16e journée de Top 14 entre Clermont et Toulouse (33-37), le pilier de l'ASM Cristian Ojovan s'était signalé d'une bien mauvaise manière. Dès la 11e minute de jeu, le Moldave s'était rendu coupable d'un déblayage illicite et très dangereux sur le genou du troisième ligne Alban Placines. Sanctionné d'un carton rouge, le Clermontois avait provoqué une rupture du ligament croisé du genou gauche au Haut-Garonnais. Présent devant la commission de discipline de la LNR, Ojovan a été reconnu coupable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Jeu dangereux dans le cadre d’un ruck ou d’un maul : (i) joueur chargeant dans un ruck ou un maul (une charge comprend tout contact effectué sans se lier à un autre joueur dans le ruck ou le maul) ".

Une sanction réduite de moitié

Étant donné que c'est un point d'entrée de la sanction d'un niveau plus élevé que celui prévu au niveau supérieur par le Règlement Disciplinaire de la LNR qui a été retenu, Ojovan a initialement écopé de 12 semaines de suspension. Une peine qui a par la suite été réduite de moitié "après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance des faits, expression de remords, conduite avant et pendant l’audience, casier disciplinaire vierge)". Il manquera alors six semaines de compétition.

Son coéquipier Marcos Kremer, qui avait écopé d'un carton jaune lors du même match pour un choc à la tête avec Guillaume Cramont, a de son côté été blanchi par la commission. Il est à la disposition de son club et pourra jouer ce week-end en Top 14.