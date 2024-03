Mathieu Acebes à l'Usap, c'est terminé. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'ancien capitaine de Perpignan a annoncé son départ, mais ne compte pas forcément raccrocher les crampons.

Après huit saisons et plus de 160 matchs disputés sous le maillot catalan, Mathieu Acebes a décidé de tourner la page. Le polyvalent trois-quarts, capitaine pendant plusieurs saisons, a annoncé son départ du club à l'issue de la saison. "J'ai 36 ans et j'arrive en fin de contrat, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, a-t-il déclaré à nos confrères de France Bleu Occitanie. Je pense que j'en ai encore dans les jambes, mais je sens que c'est pour moi le moment d'arrêter parce que je ne me sens plus très bien dans ce milieu professionnel et son fonctionnement. J'ai bien croqué pendant toutes ces années, je me suis régalé, des rencontres superbes."

Un dernier défi à l'étranger ?

À 36 ans, Acebes était encore influent en Catalogne avec 16 matchs joués depuis le début de la saison, même s'il n'est plus un titulaire indiscutable. Le Basque a encore la forme et il ne compte pas forcément raccrocher les crampons en juin. "Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas aller faire un petit tour à l'étranger", a-t-il révélé sur les ondes de France Bleu, qui affirme aussi que plusieurs clubs de Pro D2 seraient intéressés par son profil.

En huit saisons et 37 essais inscrits, Acebes aura marqué le club sang et or. Formé à Biarritz, il a porté les couleurs de Bayonne mais aussi d'Auch et de Pau avant de s'engager à Perpignan en 2016. Presque une décennie passée en Catalogne et marquée par deux titres de champion de Pro D2 et deux montées en première division. Ce week-end, l'Usap devra sortir le grand jeu pour battre le leader toulousain à Aimé-Giral. À domicile, les hommes de Franck Azéma restent sur une série de six victoires en Top 14 qui leur a permis de prendre huit points d'avance sur Oyonnax, dernier et relégable.