En pleine crise, l’USM ne s’en sort pas. Dans un match pourtant crucial pour leur maintien, les Montalbanais ont encore chuté malgré le caractère entrevu en deuxième mi-temps.

Les Montalbanais ne sont pas passés loin d’enfin s’offrir un peu de répit dans cette deuxième partie de saison. Mais ne pas passer loin, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Après un retour plus que compliqué de Rouen, les coéquipiers de Karl Wilkins n’avaient pas vraiment d’autres choix que de s’imposer dans ce derby pour sauver leur peau. Et pourtant. Après une première mi-temps où les hommes de "PP" Lafond sont complètement passés à côté de leur sujet, l’USM finissait tout de même par relever la tête.

Et si on a régulièrement pointé du doigt les deuxièmes périodes où les Montalbanais finissaient trop souvent par craquer, cette fois ce fut complètement l’inverse. Avec vingt-trois points inscrits dans le second acte contre trois dans le premier, Montauban a su montrer un autre visage. Et c’est malgré tout une source de satisfaction : "Il y a de la fierté. La semaine dernière j’ai eu des mots très durs. J’ai pointé du doigt les joueurs. Quand la situation est grave il faut parfois choquer, brusquer… Qui aime bien, châtie bien comme on dit. Aujourd’hui sur l’engagement, sur l’envie et sur l’abnégation il n’y a pas grand-chose à dire", expliquait "PP" Lafond.

On s’est remis dans une situation compliquée

Le tout est que comme dirait si bien le manager, "un match dure quatre-vingts minutes". Et force est de constater, qu’une nouvelle fois, ces Montalbanais n’auront pas tenu sur la durée. Une défaite 26-27 de plus qui continue d’enfoncer l’USM dans la crise. "Malheureusement on s’est remis dans une situation compliquée, dans quelque chose qu’on ne voulait pas revivre… On sait par quoi on va passer. Il y a beaucoup de boulot", assurait le manager montalbanais en guise de conclusion. Malgré tout, il faudra se satisfaire de ce petit point de bonus défensif qui pourrait être précieux pour la suite en attendant de débuter une nouvelle semaine à l’issue de laquelle il faudra se déplacer sur la pelouse du Biarritz olympique.