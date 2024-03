Auteur de tous les points de Biarritz, l’ouvreur anglais a aussi été précieux dans l’occupation face à Vannes, au cours d’une seconde période où son équipe a bien joué avec les éléments.

Billy Searle, le numéro 10 du Biarritz olympique, semble monter en puissance ces dernières semaines. Arrivé du Stade toulousain mi-novembre, l’Anglais est vite devenu le choix numéro un du staff rouge et blanc à l’ouverture (il faut dire qu’au poste, ni Perraux, ni Hilsenbeck ne s’étaient imposés jusque-là) et le week-end passé, alors que le BO coulait à Colomiers, les entraîneurs biarrots avaient décidé de laisser Searle sur le banc jusqu’à la fin du match, pour éviter une blessure inutile. Le message était alors clair. Il faudrait un grand Billy, en pleine forme, pour tenter de battre le leader breton.

Face à Vannes, l’ancien toulousain a dompté les conditions climatiques difficiles. En seconde période, il a profité du vent qu’il avait dans le dos pour faire reculer la défense bretonne, grâce à sa patte gauche. "Nous avons bien géré la deuxième mi-temps, appréciait l’entraîneur des avants, Roger Ripol, vendredi soir. Billy a su enfermer Vannes et nous emmener dans le camp adverse."

Au cours d’une rencontre serrée et disputée, les avants rouge et blanc ont réalisé un grand match, dans le sillage d’un Mohamed Haouas auteur de sa meilleure prestation à Aguilera et Billy Searle a confirmé les attentes placées en lui. Au-delà de ses douze points au pied (4/5), on garde en mémoire ces deux superbes 50-22 (65e, 75e), qui ont fait un bien fou au collectif rouge et blanc.

Une charnière expérimentée

Le second amènera, d’ailleurs, un ballon porté sur lequel les Basques obtiendront la pénalité de la gagne, que Searle passera (12-10, 77e). "Pour nous, ça fait du bien d’avoir des touches comme ça. En plus de ça, sur le jeu au pied, il a été clinique, il a très bien aidé", saluait Thomas Hébert en conférence de presse. "Je l’ai trouvé très bon dans la gestion, et tant mieux, il y a quelques coups de pied qui nous font vraiment du bien. Billy est un très bon joueur", ajoutait Pierre Pagès, qui ne jouait à ses côtés que pour la seconde fois de la saison.

Pierre Pagès titulaire à la mêlée. Midi Olympique - Stéphanie Biscaye

Dès lors, une question arrive naturellement. La charnière Pagès-Searle sera-t-elle celle qui démarrera, dans les semaines à venir, les matchs qui comptent ? L’histoire nous le dira, mais toujours est-il que face à Vannes, les deux hommes ont plutôt bien géré la rencontre. Pagès, de par son âge (33 ans) et son passé (il a joué à Toulouse et Lyon, en Top 14), possède un vécu que n’ont pas Aurrekoetxea et Biscay, alors que Searle, numéro dix d’un bon niveau outre-Manche, sait alterner les différentes formes de jeu et créer du danger en attaque. Tous deux ont de la bouteille et forment, en définitive, une charnière expérimentée, ce qui est souvent déterminant dans la lutte pour le maintien…