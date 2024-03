Grâce à un Thomas Vincent des grands soirs, le SUA s’est offert le derby sur la pelouse de Sapiac. Un premier succès loin des bases cette saison qui relance les Agenais dans la course au top 6.

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Au match aller, Jérôme Bosviel claquait un drop dont il a le secret dans les derniers instants pour offrir la victoire aux siens. Cette fois, c’est Thomas Vincent qui crucifiait ses adversaires du jour avec une ultime transformation en coin. Vendredi soir, le maître à jouer était agenais sous les yeux impuissants de celui qui fait pourtant bien souvent la loi à Sapiac. Et si la victoire d’une équipe ne peut jamais dépendre d’un seul homme,Thomas Vincent a été l’un des grands acteurs de la première victoire du SUA à l’extérieur cette saison. Il a d’abord parfaitement animé un jeu agenais décomplexé qui semblait plus que jamais sûr de ses forces. L’ouvreur permettait ensuite à ses coéquipiers de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (17-3) grâce à son quatrième essai de la saison.

La 22ème journée de Pro D2 s'est achevée avec la victoire de Biarritz. Le joueur du week-end, l'image de la soirée, le geste marquant... Voici tout ce qu'il faut retenir de cette 22ème !https://t.co/Oh5jMLMezC — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 1, 2024

Omniprésent dans le jeu, le demi d’ouverture a montré la voie sans jamais abdiquer à l’image de cette dernière passe décisive pour Idjellidaine qui n’avait presque plus qu’à gagner son duel face à Bosviel pour aplatir dans l’en but et entrevoir l’espoir d’une victoire dans ce derby. Et comme un air de déjà-vu, c’est le buteur qui avait le dernier mot. "C’est le même coup de pied que contre Aurillac. Cette fois à l’extérieur donc avec pas mal de sifflets mais j’ai réussi à me mettre dans ma bulle et le contact pied ballon était de qualité donc c’est bien parti. Cela aurait pu basculer de l’autre côté mais je suis content que ça paye pour l’équipe parce que nous sommes allés chercher cette victoire", expliquait l’ouvreur agenais.

Prêts à regarder vers le haut ?

Et cette victoire, ils l’ont finalement acquise bien avant cette ultime transformation qui permettait aux hommes de Dave Ryan de lever les bras vers le ciel : "Nous avons livré une très bonne première mi-temps. J’avais demandé aux joueurs d’attaquer, oser, entreprendre. Nous n’avons pas joué petit bras", analysait l’entraîneur. Ces Agenais, libérés, prenaient en réalité une avance plus que précieuse dans le premier acte en respectant le plan à la lettre et en mettant sous pression des Montalbanais "pris à la gorge" avouait Pierre-Philippe Lafond. En tout cas, Agen tient sa revanche dans le derby et avec la manière !

Un succès important qui relance complètement le SUA à la course au top 6 : "On prendra tout ce qui à a prendre mais il ne faut pas oublier que nous ne gagnons que d’un point ce soir. Dans un premier temps, on va déjà assurer le maintien. Si on peut se permettre d’accrocher une sixième place, on ne s’en privera pas mais il reste encore huit matchs. C’est encourageant mais rien n'est fait." Si le héros du soir reste prudent, les Agenais font tout de même un grand pas vers le haut de tableau et peuvent plus que jamais se mettre à rêver des six places les plus convoitées du championnat.