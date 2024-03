Naufragé à Agen, le FCG a refait surface au stade des Alpes en imposant son jeu pour signer un succès bonifié.

Les Grenoblois avaient annoncé leur volonté de se remettre la tête à l’endroit après la lourde défaite subie à Agen. Ils l’ont fait, avec la manière qui plus est, en inscrivant six essais. Mais pour vraiment se libérer, pour pleinement se retrouver, il leur a fallu s’armer de patience. L’écart d’un point en leur faveur à la pause (14-13) n’étant pas de nature à chasser tous les doutes. "Cela a pris du temps. À l’échauffement on a senti du stress. Il y a eu des approximations dans notre jeu. Il nous a fallu une mi-temps pour mettre en place ce que nous avions prévu", reconnaît Patrick Pézery confirmant le regard porté sur le premier acte par son homologue rouennais, Sébastien Tillous-Borde : "Nous étions encore dans le match à la mi-temps mais ensuite nous avons joué trop longtemps à quatorze."

Repris à la marque par Rouen après avoir signé un doublé (une percée de Sarragallet servi par Trouilloud puis une interception de Hulleu), Grenoble, vite rattrapé par sa fébrilité, sut trouver d’autres arguments pour tenir ses engagements. "On ne s’est pas vraiment fait peur en première mi-temps, même si nous aurions dû basculer avec un score plus large… mais nous finissons avec plus de 40 points inscrits", retient Antonin Berruyer, de retour à la compétition.

Bravo à la formation !

La recette pour faire basculer ce match, Grenoble l’a trouvée dans le collectif avec en particulier deux essais inscrits sur des ballons portés pour définitivement mettre à mal la résistance normande. "Il fallait mettre notre jeu en place, trouver des solutions sur les mauls et les mêlées", analyse le deuxième ligne Thomas Lainault avec une conclusion qui traduit l’ambition du groupe : "Ce match était très important, il nous remet dans la course. Il faut continuer". Patrick Pézery valide : "Le top 6, nous y pensons depuis le début, mais face à Rouen notre premier objectif était de montrer un autre visage. Nous l’avons fait. Cette victoire est celle de la solidarité. Elle traduit l’implication de tout le monde. Elle démontre que les retours de certains joueurs nous ont apporté un supplément d’énergie. C’est ce visage que nous voulons exporter."

Les Grenoblois ont tenu leurs engagements. Ils se sont retrouvés pour se relancer, revenir à quatre longueurs de la zone ciblée des qualifiables avec en prime un motif de satisfaction très particulier alors que tous les points inscrits l’ont été par des joueurs issus de la filière de formation iséroise avec un triplé pour Hulleu, un doublé pour Massa, un essai pour Sarragallet et treize points inscrits au pied par Trouilloud.