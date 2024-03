L'Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92, concurrents pour la qualification à la phase finale, s'affrontent dans un duel qui promet. Yann Lesgourgues jouera son premier match de la saison côté UBB et aura en vis-à-vis Max Spring. Découvrez sans plus attendre les compositions d'équipes.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Buros, 13. Depoortere, 12. Uberti, 11. Moustin ; 10. Garcia, 9. Lesgourgues ; 7. Diaby, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Coleman, 4. Ricard ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot (cap.). ????? \u265f\ufe0f



Le Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac vous présente les 23 Bordeaux & Blanc qui affronteront le Racing 92 demain à 21h05 !



?1️⃣7️⃣

\ud83c\udfdf\ufe0f Chaban-Delmas

\ud83d\uddd3\ufe0f 2 Mars

\ud83d\udcf1#UBBR92

\u27a1\ufe0f https://t.co/Q18s91kQOz#iloveubb pic.twitter.com/JcAiJODwVy — UBB Rugby (@UBBrugby) March 1, 2024 Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Boniface, 18. Cazeaux, 19. Miquel, 20. Gazzotti, 21. Abadie, 22. Holmes, 23. Taufa. Le XV de départ du Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Arundell, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Spring ; 7. Kolisi, 8. Joseph, 6. Baudonne ; 5. Rowlands, 4. Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Kolingar. ???????? \ud83c\udd9a ???? ?? ?????



Avec @randstad_france, découvrez les 23 Racingmen qui affrontent l'UBB demain à 21h05 à Chaban ! #UBBR92 #RacingFamily pic.twitter.com/stFXwdgjhw — Racing 92 (@racing92) March 1, 2024 Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Kpoku, 19. Palu, 20. Hemery, 21. Klemenczak, 22. Taofifenua, 23. Gomes Sa.