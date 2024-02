Alors qu'il a disputé son premier tournoi avec l'équipe de France à 7 à Vancouver, Antoine Dupont est particulièrement scruté avant l'étape de Los Angeles. Les capitaines des équipes qui s'opposent à lui ont accepté de donner leur point de vue sur son intégration.

Antoine Dupont n'est pas simplement un phénomène rugbystique. Par son pedigree, il est un immense coup de projecteur sur le rugby à 7, alors qu'il vient de réaliser ses premiers pas avec l'équipe de France lors du tournoi de Vancouver. Une étape du Sevens Series qui a connu un engouement particulier, avec davantage de couverture médiatique et donc d'observateurs. Lors de ce tournoi, l'habituel demi de mêlée du XV de France est monté en régime. Souvent remplaçant, il a tout de même eu le temps de marquer trois essais et d'aider les Bleus à décrocher une très belle médaille de bronze. Il était même élu dans l'équipe-type du tournoi.

Son essai face à l'Irlande a d'ailleurs été décisif, puisqu'il a offert une place en demi-finale aux hommes de Jérôme Daret. Interrogé par nos soins, le capitaine Irlandais Harry McNulty est d'ailleurs revenu sur cet essai et sur la plus-value qu'est Antoine Dupont pour l'équipe de France à 7 : "Quand il a marqué son essai contre nous, nous n’étions plus que six, il y avait beaucoup d’espaces à couvrir pour notre demi de mêlée. Comme c’est un joueur intelligent, il a compris avant où il y aurait un trou à prendre. On l’a vu aussi bien servir ses partenaires, les mettre dans l’intervalle et ainsi créer du danger."

McNulty n'est pas le seul à avoir été impressionné par les qualités et l'adaptation de Dupont. À l'orée de l'étape de Los Angeles, quatre autres capitaines nous ont donné leur avis sur le Toulousain. Parmi eux, nous retrouvons l'Australien Nick Malouf, qui a affronté France 7 en phase de poule à Vancouver, le Fidjien Napolioni Bolaca et le Canadien Thomas Isherwood, adversaires de la France lors des poules à Los Angeles, ainsi que l'Argentin Santiago Alvarez, capitaine de la meilleure nation mondiale.

Nick Malouf (capitaine de l’Australie)

"Sa présence dans l’équipe type est méritée. On peut dire que sa transition a été rapide. J’ai l’impression qu’il a amené de la confiance à la France. On a pu voir à quelle vitesse il a évolué au fil des matchs. Son potentiel s’est révélé. Nous n’avons pas eu la chance de le jouer en premier, il avait déjà pris ses repères."

Harry McNulty (capitaine de l’Irlande)

Napolioni Bolaca (capitaine des Fidji)

"C’est un grand challenge de se mesurer à lui. Nous allons l’aborder avec beaucoup d’humilité. Il s’en est très bien sorti pour son premier tournoi. Il est monté en puissance au fil des jours, on peut s’attendre à ce qu’il soit encore meilleur."

Thomas Isherwood (capitaine du Canada)

"C’est une plus-value de prestige pour la France mas il n’y a pas de plan en particulier de prévu contre lui. Nous sommes une équipe fière et nous allons mettre notre corps sur la ligne pour étouffer Dupont et toute l’équipe de France."

Santiago Alvarez (capitaine de l'Argentine)

"J’ai pris le temps de voir les images du tournoi. J’ai retrouvé les qualités qu’il a montrées à XV : il est rapide, costaud, a une belle vision du jeu. L’adaptation sera facile. La France est une bonne équipe, avec un beau potentiel mais il lui manquait peut-être une connexion entre avants et trois-quarts. Antoine peut lui apporter ça."