Antoine Tichit honorait son 200e match sous les couleurs du CO. L'occasion pour lui d'évoquer ce magnifique succès obtenu face à l'UBB aux côtés de son pote de toujours Geoffrey Palis et du trois-quarts centre néo-zélandais Jack Goodhue.

Vous honoriez votre 200e match sous les couleurs du CO et rejoignez ainsi l'autre Gaillacois du groupe, Geoffrey Palis, au rang des "double centurions" du club. Quel effet cela vous fait-il ?

C'est drôle ... L'histoire est belle. Nous étions dans la même école primaire lui et moi, à Tessonière, près de Gaillac. Et aujourd'hui, on joue dans le même club et on a franchi le cap des 200 matchs au CO. C'est une fierté de le faire et de le faire avec lui, de jouer tous les week-ends ensemble. C'est chouette.

Pour une 200e, vous pouviez difficilement rêver mieux avec cette victoire bonifiée ...

C'est avant tout une grande satisfaction collective. On sent que le groupe monte en puissance depuis quelques rencontres et cela s'est confirmé contre l'UBB. Nous nous sommes vraiment fait plaisir sur ce match. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions où nous avons été dominés. C'était vraiment une belle soirée pour nous, qui nous laisse aussi une bonne trame pour bosser car tout ne fut pas parfait et nous aurons des choses à corriger.

La discipline de l'équipe va mieux depuis quelques matchs ...

Oui, on met un gros focus sur la discipline lors de nos entraînements. L'équipe a à coeur de changer d'image. On veut passer pour un club qui garde sa culture - celle de pratiquer un rugby dur - mais qui est aussi un peu plus ouvert. Le travail de Cédric Clavé est important au quotidien et est très bénéfique.

Le CO ne surjoue t-il pas parfois ?

Peut-être. À l'image de l'action qui amène le premier essai bordelais. On a peut-être tendance à surjouer parfois mais on ne va pas se le reprocher ce soir. J'espère que d'ici la fin de la saison on trouvera le réglage parfait, le bon équilibre.

Vous aviez oublié le bonus offensif la semaine dernière contre Toulon. Le prendre contre l'UBB était-il un objectif ?

Je nous ai senti plus dominant contre l'UBB que contre Toulon. Ce samedi on fait un match très complet. Que ce soit en conquête ou en zone de marque, on a été assez chirugicaux. Il n'y a que les deux actions où nous prenons les essais bordelais - on surjoue sur le premier, on cède sur des pick and go sur le deuxième - que l'on peut chipoter. Mais dans l'ensemble, l'équipe a livré un match très complet à mon sens.

Quid de Jack Goodhue, qui a inscrit un doublé ce soir ?

Je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir de lui. On a vu arriver quelqu'un de très humble qui boîtait un peu bas au début. Il court de mieux en mieux mais on sent qu'il peut monter encore le curseur de l'intensité. Il a un énorme vécu et je suis persuadé qu'on n'a pas encore vu tout ce dont il est capable ... Quand on y pense, le Castres olympique au centre c'est armé ! Cocagi, Séguret, Botitu ... Goodhue ... ça fait rêver ! On a des joueurs monstrueux et une concurrence saine.

Était-ce le match le plus abouti de la saison ?

Peut-être. Mais il faut garder la tête froide. Dès samedi prochain et notre déplacement chez nos amis du Stade toulousain, tout sera remis en question. Toulouse en période de doublon à mis 60 points à Oyonnax, c'est une équipe qui gère très bien cette période sans les internationaux en général. On va y aller avec nos arguments pour faire plaisir à notre public !