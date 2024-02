Melvyn Jaminet devrait faire son retour pour affronter la Section paloise, pas de nouveaux blessés du côté du Stade français, Thibaut Regard a été opéré ce mardi d'une rupture du tendon de la jambe droite, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou de retour aux entraînements collectifs... On fait le point sur les effectifs à l'aube de la 16ème journée du championnat.

Montpellier

On ignore encore si le vice-capitaine Bouthier sera en mesure de tenir sa place, car il soigne toujours une blessure aux côtes subie contre la Rochelle. Willemse est toujours suspendu, et Lamositele soigne toujours une déchirure au mollet. Pour le reste, le staff devrait reconduire plusieurs de ceux qui ont triomphé la semaine dernière à l’Arena, comme Lenni Nouchi, Baptiste Erdocio, Tyler Duguid ou Marco Tauleigne, tous très en vue.

Bayonne

Cotet sera opéré des cervicales lundi et sera absent pendant huit semaines au moins. Yoan Orabé est toujours en délicatesse avec un mollet. Paulos, fracture de l’os zygomatique, est indisponible, tout comme Mikautadze, blessé aux ischio-jambiers. Hodge a repris la course et reprendra le rugby la semaine prochaine. Muscarditz est en phase de réathlétisation. Maqala, opéré de la cheville, est absent pendant trois mois. Germain sera de retour dans un mois. Rouet Mori est en sélection avec l’Italie. Spring a repris. Retour de Béthune. Premier capitanat pour Héguy et premier match sur le banc pour Lopez.

Perpignan

Le troisième ligne centre samoan So’otala Fa’aso’o souffre d’une blessure aux ischio-jambiers après le déplacement au Stade français. Il manquera les prochaines semaines, alors que le deuxième ligne Marvin Orie, toujours lors de la même rencontre, fut sonné quelques instants après un contact involontaire, et sera testé durant la préparation de la rencontre. Alistair Crossdale postule à l’aile après avoir soigné un claquage. Victor Moreaux (cervicales), Edward Sawailau (cheville) et Sacha Lotrian (suspension) manqueront à l’appel.

La Rochelle

Touché au mollet contre Lyon, Latu s’ajoute à liste des blessés où figurent toujours Bourgarit (épaule), Wardi (poignet), Skelton (mollet), Nowell (ishios) ou encore Bosmorin (ischios). Tous deux touchés au genou, Paiva a récemment repris la course et Dillane le travail en salle. Forfait contre Lyon pour une gêne à la cheville, Haddad s’entraîne mais semble trop juste pour ce déplacement à Aimé-Giral. Au contraire de Rhule, désormais opérationnel pour faire son grand retour à la compétition, huit mois après sa dernière apparition. La présence de Leyds reste sujette à son imminente paternité.

Castres

Julien Dumora, blessé à un pied, est toujours absent et supplée par Pierre Popelin à l’arrière. Il progresse bien dans sa rééducation. L’ailier Martin Laveau soigne une lésion musculaire aux ischio-jambiers tandis que le deuxième-troisième ligne Romain Macurdy reprendra les entraînements sans contact la semaine prochaine. Il pourra reprendre la compétition aux alentours de la fin mars. Le talonneur Gaëtan Barlot s’est donné une entorse à une cheville, tout comme Ryno Pieterse. L’équipe alignée devrait faire la part belle à une certaine continuité après le succès obtenu face à Toulon.

Bordeaux-Bègles

La liste des blessés s’est encore allongée après la défaite face à Pau. En effet, Madosh Tambwe doit soigner une fracture à une main alors que Pierre Bochaton souffre d’une épaule. Ugo Boniface, Ben Tapuai, Adam Coleman, Jandre Marais, Cyril Cazeaux et Carlu Sadie sont toujours à l’infirmerie.De son côté, Maxime Lamothe n’a pas été libéré par le XV de France. En revanche, derrière, Nans Ducuing et Yann Lesgourgues ont pu reprendre l’entraînement collectif et pourront postuler pour la réception du Racing 92.

Lyon

Victime d’une rupture du tendon d’Achille de la jambe droite, le centre Thibaut Regard a été opéré ce mardi. Sa saison est terminée, son retour n’étant pas prévu avant l’été prochain. Après Jean-Marc Doussain et Dylan Cretin, il est le troisième joueur lyonnais à voir sa saison ainsi écourtée. Par ailleurs, seul le deuxième ligne Félix Lambey (mollet) sortira de l’infirmerie cette semaine. L’ailier Ethan Dumortier (ischio) espère reprendre à Bayonne, tandis qu’il faudra attendre la fin du Tournoi pour revoir les Demba Bamba, Vivien Devisme, Killian Géraci, Pierre-Samuel Pacheco, Jordan Taufua, Arno Botha et autres Beka Saghinadze.

Oyonnax

La tendance s’inverse du côté de l’infirmerie oyonnaxienne après le retour de l’ailier Enzo Reybier et les reprises pour les centres Chris Farrell et Léo Treilles et l’ailier Joe Ravouvou. Sur la liste des blessés figurent encore le deuxième ligne Kévin Kornath opéré d’une hernie discale la semaine passée, le troisième ligne Kévin Lebreton (déchirure au mollet) le pilier Ali Oz (ischios). Après les importantes rotations opérées lors du déplacement à Toulouse, le groupe retrouve ses cadres.

Pau

Jack Maddocks a subi une contusion au genou et doit déclarer forfait face à Toulon. Sam Whitelock est lui sorti sur commotion contre l’UBB et ne prendra pas non plus part à la rencontre. La lésion à la cuisse de Joe Simmonds mettra quelques semaines à partir. Clément Mondinat (fracture du pouce), Nathan Decron (adducteurs), Hugo Parrou (mollet) sont absents, tout comme Gigena (coude), Cummins (cervicales), Sénéca (genou), Laporte (tendon d’Achille), Capelli (Genou), Tailhades (genou), Liufau (cheville) et Calles (tendon d’Achille). Brau-Boirie et Souverbie sont avec les Bleuets.

Toulon

Melvyn Jaminet (béquille) est disponible. Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Jean-Baptiste Gros (cervicales, reprise de la course), Gabin Villière (genou, reprise de la course), Waisea (épaule) et Baptiste Serin (épaule, reprise de la course) sont forfaits. Libéré par le XV de France, Matthias Halagahu peut jouer. Charles Ollivon et Esteban Abadie sont avec les Bleus, Ben White est avec l’Écosse.

Racing 92

Thomas Laclayat a rejoint une infirmerie déjà bien remplie. Le pilier droit souffre des côtes et n’a pas pu rejoindre le groupe France pour préparer le match face à l‘Italie. Stuart Lancaster pourrait être privé d’un demi de mêlée de métier et il a notamment travaillé cette semaine avec Max Spring en numéro neuf.En effet, Nolann Le Garrec est retenu avec les Bleus alors que James Hall est blessé depuis le match face à Toulouse et Clovis Le Bail était incertain cette semaine. En deuxième ligne, Will Rowlands a retrouvé la sélection du pays de Galles en début de semaine.

Stade français

Aucun blessé n’a été enregistré dans l’effectif parisien après le match contre Perpignan. La seule défection liée à ce dernier match concerne le centre et capitaine Jeremy Ward, qui a écopé d’un carton jaune en toute fin de rencontre en raison d’un en-avant volontaire. Ce carton étant le troisième de saison, il devra observer une suspension d’une semaine.

Clermont

L’ASM n’a pas ramené de blessés du Pays basque. Killian Tixeront est rétabli de sa commotion alors que Léon Darricarrère est toujours aux soins. Même cas de figure pour Anthony Belleau (ischios) qui sera trop juste pour la réception de Toulouse. Au rayon des bonnes nouvelles, George Moala, Sébastien Bézy et Étienne Fourcade sont à nouveau disponibles. Irae Simone (luxation du genou) et Julien Hériteau (fracture du plancher orbital) poursuivent leur rééducation.

Toulouse

Victime d’une béquille à une cuisse face à Oyonnax, Paul Graou était préservé en début de semaine, tout comme Setareki Bituniyata, touché au visage et ouvert à plusieurs endroits. Thibaud Flament et Emmanuel Meafou ont, eux, fait leur retour aux entraînements collectifs, au contraire d’Ian Boubila.Le jeune talonneur s’est blessé la semaine dernière et souffre d’une grosse contusion osseuse. Au rayon des bonnes nouvelles, Romain Ntamack a participé à la séance de lundi sans forcer sur son genou.Anthony Jelonch est lui en pleine rééducation après avoir été opéré du genou droit il y a deux semaines.