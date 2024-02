Le vétéran fidjien Leone Nakarawa, qui aura 36 ans au mois d'avril, vient de prolonger son bail auprès du CO pour un an de plus.

C'est une nouvelle qui va ravir les fans du CO. Le club tarnais a communiqué ce jeudi matin sur la prolongation du contrat de son deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa, bientôt 36 ans. Le joueur spécialiste du jeu debout et des passes après contact (2 mètres, 127 kg) a signé un nouveau bail le liant au club tarnais jusqu'à juin 2025. Le joueur, international fidjien aux 62 sélection, est à Castres depuis 2022. Il cherchait à l'époque à rebondir après une saison difficile vécue du côté de Toulon et il caressait l'espoir de participer à une dernière Coupe du monde avec son pays, en 2023. Le CO, alors mené par Pierre-Henry Broncan, lui avait fait confiance. Et si Nakarawa n'a finalement pas réussi à s'inviter dans le groupe fidjien pour le Mondial, le Castres olympique a gagné un formidable joueur. Ses performances de haut niveau malgré son âge vénérable ont conduit les dirigeants tarnais à lui proposer un nouveau contrat, comme l'explique Pierre-Yves Revol dans un communiqué.

Le CO est très heureux d’avoir pu relancer la carrière de ce joueur hors normes

"La prolongation de Leone Nakarawa n’était pas programmée et nous avions recruté deux joueurs JIFF en seconde ligne. Mais ses prestations et son importance dans la vie du groupe nous ont conduit dès lors qu’il en exprimait le souhait à prolonger son contrat une saison de plus ", a précisé "PYR", avant d'ajouter : " Il n’était pas possible, malgré son âge, de ne pas profiter un peu plus longtemps des talents de ce joueur unique par sa capacité à faire vivre le ballon et assurer la continuité du jeu. Le CO est très heureux d’avoir pu relancer la carrière de ce joueur hors normes". De son côté, Leone Nakarawa s’est déclaré " très satisfait de pouvoir terminer sa carrière dans un club familial doté d’un esprit collectif que j’ai rarement connu et où j’ai retrouvé beaucoup de plaisir à jouer au rugby ".