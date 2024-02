Thomas Laclayat, titulaire face à Montpellier ce samedi après-midi a dû quitter la pelouse de l'Arena un peu plus tôt que prévu. Le pilier droit du Racing 92 semblait touché aux côtes. Une mauvaise nouvelle pour celui qui devait rejoindre le XV de France pour préparer le match face à l'Italie.

Thomas Laclayat ne prendra peut-être pas la direction de Marcoussis pour préparer le prochain match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. Le pilier droit du Racing 92 était titulaire à droite de la mêlée pour affronter Montpellier ce samedi après midi. Peu après le retour des vestiaires l'ancien joueur d'Oyonnax a dû quitter la pelouse. Visiblement touché aux côtes c'est en grimaçant qu'il cédait sa place autour de la 50ème minute de jeu.

Vers un forfait avec les Bleus ?

Une mauvaise nouvelle pour celui qui devait rejoindre les Bleus en cette fin de semaine. Si pour l'heure la nature de sa blessure n'est pas encore connue, il n'empêche que Thomas Laclayat ne semblait pas en forme au moment de quitter le terrain. Celui qui a connu sa première titularisation avec le XV de France cet été durant la préparation à la Coupe du monde pourrait donc passer son tour pour cette fois.

Six piliers figurent dans la liste établie par Fabien Galthié et son staff pour préparer le troisième match du 6 Nations. Cyril Baille, Sébastien Taofifenua, Dany Priso, Dorian Aldegheri, Uini Atonio et donc Thomas Laclayat.

À noter que dans le cas où le pilier francilien serait forfait pour préparer ce match face à l'Italie, Demba Bamba, actuellement blessé ne pourrait le remplacer. Parmi les hommes qui postulent, Georges-Henri Colombe qui a d'ailleurs fait une très belle partie face à Lyon pourrait avoir une carte à jouer.