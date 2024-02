L’importance du jeu au pied dans le jeu courant ne cesse de progresser puisque cinq rencontres sur six déjà disputées ont été remportées par l’équipe qui a gagné le plus de mètres au pied.

Le rugby moderne n’a plus rien de romantique. Warren Gatland, le sélectionneur du pays de Galles, était le premier à s’en émouvoir : "l’équipe qui remporte le plus de mètres au pied a un taux de victoire finale de plus de 80 % ! C’est une statistique accablante du point de vue d’un entraîneur et d’un joueur qui veut jouer au rugby, déplacer le ballon lorsque l’occasion se présente et prendre des risques." Shaun Edwards a enfoncé le clou en ce début du Tournoi des 6 Nations : "Lorsque l’équipe de France tape plus dans le ballon et gagne plus de mètres au pied que son adversaire, elle gagne ses matchs. En quart de finale contre l’Afrique du Sud et contre l’Irlande, nous avons moins joué au pied que nos adversaires et nous avons perdu." La victoire des Bleus en Écosse fait donc figure d’exception qui confirme la règle, avec 1 574,5 mètres gagnés au pied pour les écossais et 1 376,7m pour les Français. Mais l’analyse des techniciens ne peut être pleinement contredite par ce résultat, sorte d’exception. Surtout au regard de la dernière action...

L’Irlande trouve les touches

Les Bleus ont donc cédé deux fois dans cette guerre des mètres aériens, même si ce n’est pas faute d’avoir essayé. En effet, la France est pour l’instant la deuxième meilleure équipe du Tournoi dans ce secteur avec 1 995,3 mètres gagnés en 61 coups de pied, soit une moyenne de 32,7 mètres par coup de pied. Seule l’écosse fait mieux avec 2 822,7 mètres gagnés (34,4 mètres en moyenne). Les chiffres viennent surtout confirmer que l’importance du jeu au pied est encore plus grande cette année (voir ci-contre) et que les Bleus sont en dessous de leurs standards de la saison dernière.

Cela démontre tout de même qu’il est réducteur de raisonner seulement en mètres gagnés, puisque l’Irlande n’apparaît qu’à la troisième place dans ce secteur. La difficulté réside dans le fait de différencier le jeu au pied tactique (avec une volonté de récupérer le ballon au point de chute ou de recevoir en retour un meilleur ballon après un nouveau coup de pied adverse), et le jeu au pied de dépossession pour gagner la guerre du territoire.

Lors des deux premiers matchs, les Bleus ont privilégié le jeu au pied tactique (17 en moyenne par match) par rapport au jeu long (13,5 par match). C’est exactement l’inverse chez les Irlandais (17 par match contre seulement 13 "tactiques", moyenne la plus basse de la compétition). Surtout, le XV du Trèfle ne cherche pas à entrer dans un "ping-pong" mais compte notamment sur le pied de James Lowe pour trouver des touches le plus loin possible dans le camp adverse. Sur dix-huit coups de pied longs, seulement sept ont été récupérés par le fond de terrain tricolore lors du match d’ouverture. Les Irlandais ont gagné plus de mètres au pied sans donner la possibilité aux Français d’inverser la pression. C’était tout le contraire en écosse où tous les jeux au pied longs (23) sont restés sur le terrain.

Sous les coups de pied tactiques adverses… Les Bleus ont perdu quatre ballons (deux fois Penaud face à l’Irlande et deux fois Jalibert en écosse). Ramos a aussi concédé une touche évitable sur un jeu au pied tactique des écossais. ... Pour 4 Ballons récupérés Néanmoins, la balance est quasiment à l’équilibre sous les ballons hauts, puisque les Bleus ont aussi récupéré quatre ballons sous leurs propres chandelles (Ollivon et Bielle-Biarrey face à l’Irlande puis Gabrillagues et Ollivon en écosse).