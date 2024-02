Sur les deux premiers matchs, l’équipe de France a tenu le ballon pendant 33 minutes et 36 secondes (15 minutes et 42 secondes face à l’Irlande et 17 minutes et 54 secondes face à l’écosse) pour une moyenne de 16 minutes et 48 secondes. Trois équipes dépassent les vingts minutes en moyenne : l’Irlande (21’57’’), le pays de Galles (21’39’’) et l’écosse (20’30’’). L’Angleterre s’en rapproche avec 19 minutes et 21 secondes. Seule, l’Italie a moins eu le ballon que les Bleus, avec une moyenne de 15 minutes et 24 secondes.