Anton Peikrishvili n'aura finalement jamais porté les couleurs du Racing 92. Recruté en juin 2014, le club francilien avait fini par rompre son contrat pour contre-indication médicale. Le pilier géorgien avait donc décidé d'engager une procédure au conseil de Prud'hommes à l'issue de laquelle il a eu gain de cause ce jeudi 1er février.

Un arrêt de la cour d'appel de Paris est tombé. C'est au terme d'une procédure de neuf années qu'Anton Peikrishvili aura eu gain de cause. Celui qui devait porter les couleurs du Racing 92 en 2014 n'aura finalement jamais vu la couleur de ce maillot. Le club francilien avait engagé le pilier géorgien pour trois saisons avant de se rétracter sous le prétexte d'une contre-indication médicale. Anton Peikrishvili présentait une blessure à la colonne vertébrale et n'était donc pas apte à jouer immédiatement.

Le Racing peut encore se pourvoir en cassation

Finalement, le pilier est autorisé à rejouer en octobre 2014 et rejoint Brive. En avril 2015, le Géorgien relance donc le Racing pour espérer faire son retour dans la capitale. Mais le club ne compte malheureusement pas sur lui. Anton Peikrishvili défendu par Mes Romuald Palao et Anthony Mottais saisi donc le conseil de Prud'hommes. "Le cas de mon client illustre de mauvaises habitudes prises par certains clubs qui se servent d'arguments médicaux pour annuler des contrats, alors qu'ils pourraient tout à fait conserver les joueurs, les placer en arrêt le temps de leur convalescence, pour les faire rejouer ensuite", explique Me Palao dans les colonnes de l'Equipe.

Le pilier géorgien avait gagné en première instance mais le Racing 92 avait fait appel de cette décision. Un appel remporté par le club francilien. Anton Peikrishvili n'avait pas souhaité en rester là et avait donc fait le choix d'un pourvoi en cassation. Ce jeudi 1er février un arrêt de la Cour d'appel de Paris donnait donc gain de cause au joueur. Le Racing 92 est donc condamné à verser la somme de 736 968 euros. Soit la totalité des salaires qu'il aurait dû percevoir sur les trois saisons ainsi que les primes mensuelles d'éthique et d'assiduité qu'il aurait pu toucher. À ce jour, le club francilien peut encore renvoyer l'affaire en cassation.