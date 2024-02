Dans un week-end riche en surprises et en coups d’éclats, notre consultant Xavier Garbajosa a choisi de se concentrer sur la belle victoire des Catalans sur le Racing 92. Un succès qui a encore montré la qualité de jeu des Perpignanais.

On a vécu un week-end complètement fou non ? J’aurais pu parler de l’audace toulousaine d’aller chercher un point de bonus offensif sur l’ultime renvoi alors que le match est gagné et que le temps réglementaire est dépassé, on aurait pu parler de la révolte des joueurs castrais à Pau ou de la confirmation de la dynamique clermontoise… Mais j’avais envie de mettre la lumière sur l’Usap. Pourquoi ? Parce que j’adore le contenu que cette équipe propose. Samedi, elle recevait le Racing 92, qui s’est fait frapper à la maison contre Toulouse et sans qu’il y ait photo. Les Catalans savaient à quoi s’attendre : le leader débarquait avec sa meilleure équipe.

Il y aurait pu avoir du doute, de la crainte dans les rangs de l’Usap. Et le début de match a confirmé le contexte : pendant sept minutes, les Perpignanais sont acculés sur leur ligne, ils subissent, ne touchent pas un ballon mais… n’encaissent pas de points. Et après avoir tenu bon, ils récupèrent une munition avec laquelle ils vont marquer leur premier essai. Sur une phase de possession qui dure une minute et cinquante secondes et compte treize séquences de jeu ! Je trouve que cet essai illustre bien l’identité de jeu de l’Usap, que je trouve remarquable : il y a du jeu debout, des passes au contact, de la continuité, des rucks propres, une alternance avants - trois-quarts qui mène à l’essai de Louis Dupichot alors que cette équipe vient de se faire cabosser sur sa ligne pendant sept minutes.

Derrière, les Catalans marquent un autre essai magnifique par Tom Ecochard : touche, prise du milieu de terrain, semi-attaque, un plaquage manqué du Racing 92, ça joue sur les extérieurs et Dupichot franchit. Et ce qui est super intéressant, c’est qu’au moment de franchir, il a du soutien partout : à l’intérieur, il a Ecochard, et à l’extérieur, Tavite Veredamu. Ces cellules de jeu sont représentatives d’une certaine philosophie : l’Usap aime le jeu de duel et possède une vraie capacité à se projeter vers l’avant pour offrir des solutions au porteur.

Jake McIntyre bonifie les ballons

Ce que j’aime aussi chez cette équipe, c’est qu’elle ne se bat pour ne pas perdre mais pour gagner. C’est une grosse différence. Et le plus beau, c’est que les joueurs se donnent les moyens de bouger ces défenses, de les contourner ou de les éprouver. Alors bien sûr, ils peuvent se tromper : un jeu comme celui-là appelle la faute. Mais ce n’est pas grave, parce que tout le monde est sur la même longueur d’onde et tout le monde est à fond. D’ailleurs, il y a des comportements qui ne trompent pas : Matthieu Acebes est passé de capitaine à remplaçant en raison de la forme du moment de ses concurrents mais quand il rentre, il est à 200 %, il sort en courant… Tous ces signes sont importants.

Enfin, je trouve que l’ouvreur Jake McIntyre convient parfaitement à ce jeu. C’est un bon joueur de rugby, qui porte le ballon, qui tente beaucoup, qui fait jouer autour de lui. L’année dernière, il avait une belle alternance avec Tristan Tedder. Et plutôt que de les mettre en concurrence, ils les utilisaient de façon complémentaire. La qualité de McIntyre est de bonifier les ballons par sa qualité technique : il déplace vite le ballon, il peut jouer dans le dos face à une défense qui "rushe" sur lui, il a une bonne lecture sur le jeu au pied. C’est un garçon qui convient parfaitement au projet de jeu de l’Usap. Et je pense que Franck Azéma doit exacerber cela : il doit dire à ses joueurs : "Jouez, cela nous fera continuer à grandir."