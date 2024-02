So’otala Fa’aso’o (Troisième ligne centre de Perpignan) À l’image des Sang et Or emballants, l’international samoan a terminé le travail entrepris par ses coéquipiers et dévoile ses ambitions pour le club

Il y a le résultat mais également la manière que Perpignan a proposée pour parvenir à ce succès bonifié face au Racing 92…

C’était vraiment la bonne prestation pour entamer la phase retour du championnat. Après avoir regardé minutieusement nos rencontres du début où ce fut plus délicat, on a l’impression qu’on progresse de sorties en sorties. Le but, désormais, c’est d’améliorer nos contenus et, pourquoi pas, de chercher d’autres hauteurs à l’avenir comme face au leader sur ce match.



Il y avait tous les ingrédients réunis. Et vous avez réussi à tenir la distance malgré un ballon souvent confisqué…

Toute l’équipe a admirablement joué franchement. Face à une équipe de ce calibre en face, nous avions le respect qu’il se devait pour affronter ces grands joueurs. Tout est grand chez les Franciliens, y compris leur entraîneur ! Mais Perpignan, ça reste Perpignan. On a construit ce succès petit à petit avec nos forces habituelles.



Quand on se paye avec le bonus offensif à la dernière seconde, le sentiment de satisfaction doit être énorme à ce moment-là ?

On voulait déjà juste remporter ce match. Mais ce bonus qui vient sur la fin, c’est génial. Tous les mecs étaient fous dans le vestiaire ! Ce n’est pas la première fois que cela nous arrive contre une grosse équipe. Il faut poursuivre ainsi à la maison, où une bonne série est en train d’être installée.



Vous avez beaucoup subi en deuxième période, sans jamais céder à la panique. Est-ce un argument supplémentaire en votre faveur pour la lutte au maintien ?

Complètement, comme Franck Azéma le disait, nous savons rester froids quand la situation l’exige. Au retour des vestiaires, le staff a tout recadré, a imposé quelques attitudes et cela nous a permis d’être en éveil constant pour tenir la route face à une telle équipe. Personne n’est sorti du système. On gagne ensemble, l’inverse aussi et en seconde période, on a vu que nous étions tous soudés malgré l’adversité.



À votre poste, il y a une forte concurrence avec notamment celle de Joaquin Oviedo, encore épatant face aux Racingmen...

J’éprouve de la compassion pour Franck Azéma de choisir chaque week-end un nom ! On fait tous en sorte de rendre le choix difficile qu’il a à déterminer. La compétition en interne est sincèrement bonne car si tu n’es pas performant, tu ne joues pas, c’est simple. Notre boulot, on le connaît et on fait en sorte de l’exprimer sur le terrain. Joaquin a sorti une grande prestation, c’est certain, et on travaille ensemble tout comme avec Lucas Velarte d’ailleurs, pour progresser les uns avec les autres. Aujourd’hui, Joaquin a ce leadership, faisons en sorte d’être unis pour le bien de l’équipe.



Depuis votre arrivée à l’intersaison et principalement après la Coupe du monde, ressentez-vous cette identité de jeu spécifique à l’Usap qui se met en place ?

Je crois que c’était déjà le cas les années auparavant. Franck Azéma a instauré un nouveau système de jeu qu’il faut apprivoiser, le tout par un état d’esprit irréprochable afin d’y parvenir sereinement. Le point fort de Perpignan est de faire vivre ce ballon. Le plus dur sera de rester lucides tout le temps mais cela ne me fait pas peur et je suis venu ici pour vivre ce genre d’émotions en Catalogne et porter le club le plus haut possible.