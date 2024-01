Au sein d’une équipe présentée comme la plus mauvaise défense du top 14, l’expérimenté deuxième ligne a montré l’exemple avec vingt-six plaquages au compteur. Et pas seulement…

On l’avait mis en avant à l'aube de ce match : plus mauvaise formation du Top 14 dans ce secteur, la défense du Lou se trouvait naturellement sous pression à l’heure de recevoir des Catalans à l’attaque plutôt fructueuse. Alors certes, tout ne fut pas parfait. Certes, les vingt-quatre points concédés (soit sept de moins que leur moyenne habituelle) sont encore de trop, en particulier ces deux derniers essais encaissés au moment où le Lou aurait pu aller chercher le bonus offensif. Reste qu’au-delà de ces données brutes, les Rhodaniens ont affiché un visage beaucoup plus sérieux qu’à leur habitude, ainsi qu’en attestent certains chiffres.

Les hommes de Fabien Gengenbacher reprennent un peu d'air à l'aube de se déplacer sur la pelouse de Clermont.



Par exemple, ces 242 plaquages réussis par les joueurs Lyonnais (pour 89 % de réussite) dont 21 pour le troisième ligne Liam Allen et 20 pour le deuxième ligne Mickaël Guillard. La palme revenant toutefois à Félix Lambey qui, en bon leader, a montré l’exemple en se jetant à plusieurs reprises sous les roues du camion Posolo Tuilagi… "Il y avait beaucoup de pression, c’était un match difficile, mais on a été plus solide que d’habitude en défense même si on a eu du mal à tenir le rythme en fin de match, appréciait le deuxième ligne international. Mais au moins, l’engagement et l’état d’esprit étaient là. J’ai aimé l’énergie qu’on y a mis. On a aussi été costaud en conquête, comme ça qu’on fabrique les victoires."

Trois ballons contrés en touche

Une conquête qui, elle aussi, fut pour beaucoup dans la qualité de la défense lyonnaise. D’abord parce que la mêlée a placé les Catalans sous pression, mais surtout parce que le contre en touche a particulièrement bien fonctionné, privant l’Usap de pas moins de huit ballons. "On a bien travaillé dans la semaine et je suis vraiment content que cela ait payé car depuis le début de la saison, on n’a pas toujours été récompensés, souriait Lambey, auteur de trois contres à lui seul. On avait plutôt bien ciblé leurs options, et cela a fonctionné. Quand tu prives l’adversaire de ses ballons en touche, cela participe à le déstabiliser et ça a bien participé à notre victoire."

Le seul problème ? C’est qu’à force de s’être mis la pression au sujet de sa défense, le Lou a naturellement abaissé son curseur d’efficacité ballon en main. Au point de rater un bonus offensif qui semblait pourtant devoir lui tendre les bras après l’heure de jeu, lorsque se profila la pénaltouche qui aurait pu définitivement écœurer les Catalans. "C’est dommage, on réalise un bon match en conquête mais on rate celle-là, à cause d’une incompréhension dans l’alignement, pestait Lambey. Les opportunités comme celle-là, c’est tellement rare… Tu ne peux pas les rater comme ça ! C’est vrai que cette touche, je l’ai un peu en travers. Peut-être, tout simplement, qu’il nous a manqué l’énergie pour bien finir, ce qui nous a privé d’un potentiel bonus." Le genre de petit loupé que l’expérimenté Lambey ne pouvait que ruminer, bien conscient que la mission maintien est loin d’être achevée. "Il suffit de regarder le classement ! La semaine prochaine, on va se déplacer à Clermont et si on veut pas se retrouver dans la même situation d’urgence lors de notre prochain match à la maison, il va falloir mettre les mêmes ingrédients de combat à l’extérieur. On a gagné un match important, c’est bien, mais le chemin est encore très long." Et Lambey encore là pour indiquer la bonne direction.